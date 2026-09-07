Опасная погода накроет Казахстан 7 сентября

Штормовые предупреждения объявили в 17 областях Казахстана на 7 сентября. Жителей предупредили о сильном ветре, грозах, ливнях, граде, шквале и высокой пожарной опасности. Наиболее сложная погода ожидается в Мангистауской и Атырауской областях — здесь прогнозируют сильный дождь, град, шквал и порывы ветра до 23 м/с.

В Актюбинской области днем ожидается жара до 35 градусов, при этом сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Западно-Казахстанской области также прогнозируют сильные дожди, грозы, град и шквал. В Кызылординской области возможна пыльная буря с порывами ветра до 20 м/с.

Кроме того, сильный ветер ожидается в областях Ұлытау, Карагандинской, Жетісу, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В ряде регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.