Мелони после поздравления Токаева заявила о планах укреплять отношения с Казахстаном
Премьер-министр Италии поблагодарила Президента Казахстана за теплые слова и отметила важность дальнейшего сотрудничества.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поздравления в связи с историческим достижением ее правительства.
В своем сообщении в социальной сети X Мелони отметила вклад Токаева в развитие отношений между двумя странами.
«Президент Токаев, спасибо за теплые слова и искреннюю дружбу, которая всегда была характерна для наших встреч», — написала глава итальянского правительства.
Мелони подчеркнула, что для нее важно продолжать работу вместе с лидером, ориентированным на будущее.
По ее словам, Италия и Казахстан намерены укреплять двусторонние связи и открывать новые стратегические возможности в таких сферах, как энергетика, критически важные минералы и сотрудничество между университетами.
«Мы намерены продолжать сотрудничество между Римом и Астаной во имя роста и процветания наших двух стран», — заявила итальянский премьер.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с тем, что возглавляемое ею правительство стало самым долгосрочным в истории Итальянской Республики. 4 сентября кабинет министров Мелони непрерывно работал 1413 дней, превысив показатель второго правительства Сильвио Берлускони.
Самое читаемое
- Новая нефть Казахстана: где находятся главные запасы
- В МВД разъяснили порядок действий при получении иностранного гражданства
- В Кызылординской области мужчину приговорили к 20 годам за убийство 16-летней девушки
- В Актау приступили к строительству стадиона на 10 тысяч зрителей
- Прокуратура предотвратила закупку служебных автомобилей на 61,4 млн тенге в ЗКО