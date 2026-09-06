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Мелони после поздравления Токаева заявила о планах укреплять отношения с Казахстаном

Премьер-министр Италии поблагодарила Президента Казахстана за теплые слова и отметила важность дальнейшего сотрудничества.

6 Сентября 2026, 17:01
АВТОР
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Akorda.kz 6 Сентября 2026, 17:01
6 Сентября 2026, 17:01
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Фото: Akorda.kz

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поздравления в связи с историческим достижением ее правительства.

В своем сообщении в социальной сети X Мелони отметила вклад Токаева в развитие отношений между двумя странами.

«Президент Токаев, спасибо за теплые слова и искреннюю дружбу, которая всегда была характерна для наших встреч», — написала глава итальянского правительства.

Мелони подчеркнула, что для нее важно продолжать работу вместе с лидером, ориентированным на будущее.

По ее словам, Италия и Казахстан намерены укреплять двусторонние связи и открывать новые стратегические возможности в таких сферах, как энергетика, критически важные минералы и сотрудничество между университетами.

«Мы намерены продолжать сотрудничество между Римом и Астаной во имя роста и процветания наших двух стран», — заявила итальянский премьер.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с тем, что возглавляемое ею правительство стало самым долгосрочным в истории Итальянской Республики. 4 сентября кабинет министров Мелони непрерывно работал 1413 дней, превысив показатель второго правительства Сильвио Берлускони.

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