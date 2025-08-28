  • 28 Августа, 18:36

2 сентября состоится совместное заседание палат Парламента

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Указ о созыве совместного заседания Палат Парламента.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов подписал Указ о созыве совместного заседания обеих палат Парламента, передает BAQ.KZ.

Согласно тексту Указа, совместное заседание будет проведено 2 сентября 2025 года в 11:00 в Астане.

Мероприятие состоится в рамках исполнения положения Конституции Республики Казахстан, статьи 58, пункта 4, подпункта 2.

