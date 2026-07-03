2 тонны мусора вывезли с берегов реки Аксу в Туркестанской области

В Шардаринском, Толебийском, Тюлькубасском, Сайрамском, Байдибекском, Арысском, Отрарском и Сауранском районах были очищены от мусора берега рек и озёр, а собранные отходы вывезены в специально отведённые места.

Так, в Сайрамском районе для очистки 4,6 километра береговой линии реки Аксу были привлечены более 200 жителей и две единицы специальной техники. В результате было собрано 2,2 тонны бытовых отходов, которые вывезли на специализированный полигон. Участники акции призвали жителей соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.

«Защита окружающей среды — это долг каждого из нас перед будущими поколениями. Призываем жителей региона после отдыха на природе в летний период обязательно убирать за собой и оставлять места отдыха чистыми», — сказал житель района Бакытжан Тажиханов.

Подобные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем. В течение летнего купального сезона на водоёмах региона будут регулярно проводиться проверки и мероприятия по поддержанию чистоты.