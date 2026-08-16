В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе

В Алматы демонтировали незаконно возведенную пристройку к кафе на улице Курмангазы, 43.

По информации акимата города, нарушение выявили специалисты управления градостроительного контроля во время внеплановой проверки. Установлено, что пристройка была возведена без необходимых оснований.

В отношении собственника приняли административные меры. Позже Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы признал его виновным и вынес решение о сносе незаконного объекта.

Владелец кафе исполнил решение суда и самостоятельно демонтировал пристройку.