В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе
Строение собственник убрал самостоятельно после решения суда.
16 Августа 2026, 03:38
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16 Августа 2026, 03:3816 Августа 2026, 03:38
112Фото: Акимат города Алматы
В Алматы демонтировали незаконно возведенную пристройку к кафе на улице Курмангазы, 43.
По информации акимата города, нарушение выявили специалисты управления градостроительного контроля во время внеплановой проверки. Установлено, что пристройка была возведена без необходимых оснований.
В отношении собственника приняли административные меры. Позже Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы признал его виновным и вынес решение о сносе незаконного объекта.
Владелец кафе исполнил решение суда и самостоятельно демонтировал пристройку.
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