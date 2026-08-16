Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест

В ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с реконструкцией железнодорожных вокзалов, строительством школ и домов культуры, ремонтом автодорог, а также реализацией проектов в сфере спорта и водного хозяйства.

Рабочая поездка началась с посещения двух железнодорожных вокзалов района — в Жамансоре и селе Мукыр. Оба вокзала были построены в 1976 году и в настоящее время реконструируются совместно с АО «Қазақстан темір жолы».

Готовность вокзала в Жамансоре составляет 50%. Через станцию проходят поезда по четырём направлениям, ежемесячный пассажиропоток — около 100 человек. Вокзал в Мукыре готов на 35%, ежедневно обслуживает около 45 пассажиров, поезда следуют по шести направлениям.

Болат Акчулаков поручил подрядным организациям увеличить количество рабочих и техники, организовать работу в две смены и завершить реконструкцию до 1 сентября. Акиму района Канату Азмуханову поручено лично контролировать ход работ и каждые три дня докладывать о ходе их выполнения.

В Жамансоре глава региона посетил новую школу на 80 мест с интернатом на 30 мест, строительство которой ведётся за счёт возвращённых активов. Строительные работы завершены, в настоящее время оформляется необходимая документация. Школа должна принять первых учеников с начала нового учебного года.

Аким области поручил ускорить процесс лицензирования и решить все организационные вопросы до начала учебного года.

В Мукыре Болат Акчулаков ознакомился со строительством Дома культуры на 400 мест. Готовность объекта составляет 80%. В новом здании разместятся зрительный зал, помещения для кружков и библиотека.

Глава региона поручил нарастить темпы работ и обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию.

Затем аким области ознакомился с ходом среднего ремонта автомобильной дороги Индер – Карабау – Миялы – Сағыз. На участке Миялы – Сағыз протяжённостью 115 километров ремонт завершён на 40 километрах дороги.

В селе Миялы Болат Акчулаков посетил школу-гимназию имени Ы. Шөрекова, где продолжается капитальный ремонт. На объекте работают восемь бригад. Все работы необходимо завершить до начала нового учебного года.

В Миялы глава региона также проверил ход строительства Дома культуры на 500 мест. Готовность объекта составляет 30%.

— До наступления зимы необходимо завершить бетонные работы и закрыть кровлю. Если не успеть до холодов, это создаст дополнительные проблемы, — подчеркнул Болат Акчулаков.

Отдельное внимание было уделено расчистке, дноуглублению и расширению русла реки Ойыл. Проект охватывает 12 участков общей протяжённостью 69 километров и направлен на снижение рисков подтопления населённых пунктов.

В селе Жангельдин Болат Акчулаков посетил строящиеся физкультурно-оздоровительный комплекс и Дом культуры на 300 мест. Оба объекта возводятся с нуля. Для их завершения необходимо решить вопрос финансирования.

По итогам рабочей поездки Болат Акчулаков поручил держать все объекты на постоянном контроле, соблюдать установленные сроки и обеспечить надлежащее качество строительства и ремонта.

Глава региона подчеркнул, что развитие инфраструктуры в сельских населённых пунктах должно напрямую отражаться на качестве жизни людей — создавать современные условия для обучения, занятий спортом, культурного досуга и комфортной жизни.