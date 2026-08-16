В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения

В Актобе началось строительство нового комплекса канализационных очистных сооружений. Действующие объекты эксплуатируются с 1981 года и изношены примерно на 70%.

По информации акимата, новый комплекс возводят рядом с действующими сооружениями. Здесь планируют внедрить четыре этапа очистки сточных вод: механическую, биологическую, ультрафиолетовую и биогазовую.

«Раньше применялись два уровня очистки — механическая и биологическая. Сейчас будет четырехуровневая система. В конце все осадки будут сушиться и доводиться до гранул, которые можно будет использовать в качестве удобрений для сельского хозяйства», — сообщил генеральный директор АО «Aqtobe Su-Energy Group» Нагымжан Алдияров.

Необходимость строительства нового объекта связана в том числе с растущей нагрузкой на городскую систему водоотведения. Сейчас централизованной канализацией пользуются около 62% жителей Актобе.

Действующие очистные сооружения способны принимать до 70 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Мощность нового комплекса составит до 130 тысяч кубометров в сутки.

Стоимость проекта оценивается в 43 млрд тенге. Для его реализации привлечены средства Европейского банка реконструкции и развития. Как отметил аким Актюбинской области Асхат Шахаров, основная часть заемных средств будет погашаться за счет республиканского бюджета, еще 10% — за счет местного бюджета.

«Проект очень нужный. Нам необходимо быстрее довести его до конца, чтобы перерабатывать 120–130 тысяч кубометров в сутки. Это позволит привести систему водоотведения города в соответствие со стандартами», — сказал Асхат Шахаров.

На строительстве объекта планируют задействовать до 350 рабочих. Завершить работы и ввести новые очистные сооружения в эксплуатацию рассчитывают в мае 2028 года.