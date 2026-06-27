20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
Сегодня 2026, 12:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 12:13Сегодня 2026, 12:13
199Фото: Report
На автомагистрали Айдын - Денизли в Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает İHA, от сильного удара автобус потерял управление и врезался в дорожные ограждения.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи и пожарные расчеты.
Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование.
Самое читаемое
- Арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте
- Когда в Алматы уменьшатся пробки: акимат раскрыл план
- Казахстан ищет замену авиатопливу из России
- Работникам СМИ Жамбылской области вручили ключи от квартир
- После дела Пака в Казахстане потребовали ужесточить наказание для пьяных водителей