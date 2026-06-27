20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

На автомагистрали Айдын - Денизли в Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает İHA, от сильного удара автобус потерял управление и врезался в дорожные ограждения.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи и пожарные расчеты.

Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование.