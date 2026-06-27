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20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

Сегодня 2026, 12:13
АВТОР
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Report Сегодня 2026, 12:13
Сегодня 2026, 12:13
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Фото: Report

На автомагистрали Айдын - Денизли в Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает İHA, от сильного удара автобус потерял управление и врезался в дорожные ограждения.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи и пожарные расчеты.

Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование.

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