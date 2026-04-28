Об этом на заседании Правительства сообщил Жаслан Мадиев, передает BAQ.kz.

Что это за карты

В стране запущены Карты цифровой трансформации, которые должны ускорить внедрение технологий в экономику.

На сегодня утверждены 20 таких карт, охватывающих 72 отрасли.

Каждая карта включает конкретный план внедрения решений на основе искусственного интеллекта, а также KPI до 2027 года.

В основе всех процессов лежит принцип AI-First - это означает, что при разработке решений в первую очередь рассматривается применение ИИ.

Единый подход для всех госорганов

Как отметил министр, используется единая архитектура, которая размещена на портале «Электронного правительства» и доступна всем.

«Применен единый архитектурный подход, основанный на принципе AI-First – приоритетном применении ИИ при проектировании процессов. Данный подход размещен на архитектурном портале «Электронного правительства» и доступен для всех. Хочу отметить, что утвержденные карты обязательны к исполнению всеми центральными госорганами», - подчеркнул Жаслан Мадиев.

Что это значит

Ожидается, что внедрение AI-First позволит ускорить цифровизацию, повысить эффективность работы госорганов и внедрить современные технологии в ключевые отрасли экономики.