20 карт цифровизации утвердили в Казахстане
В Казахстане внедряют подход AI-First - для этого уже утверждены десятки карт цифровой трансформации отраслей.
Об этом на заседании Правительства сообщил Жаслан Мадиев, передает BAQ.kz.
Что это за карты
В стране запущены Карты цифровой трансформации, которые должны ускорить внедрение технологий в экономику.
На сегодня утверждены 20 таких карт, охватывающих 72 отрасли.
Каждая карта включает конкретный план внедрения решений на основе искусственного интеллекта, а также KPI до 2027 года.
В основе всех процессов лежит принцип AI-First - это означает, что при разработке решений в первую очередь рассматривается применение ИИ.
Единый подход для всех госорганов
Как отметил министр, используется единая архитектура, которая размещена на портале «Электронного правительства» и доступна всем.
«Применен единый архитектурный подход, основанный на принципе AI-First – приоритетном применении ИИ при проектировании процессов. Данный подход размещен на архитектурном портале «Электронного правительства» и доступен для всех. Хочу отметить, что утвержденные карты обязательны к исполнению всеми центральными госорганами», - подчеркнул Жаслан Мадиев.
Что это значит
Ожидается, что внедрение AI-First позволит ускорить цифровизацию, повысить эффективность работы госорганов и внедрить современные технологии в ключевые отрасли экономики.
