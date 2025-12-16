20 казахстанских вузов вошли в рейтинг QS WUR 2026. ИНФОГРАФИКА
Сегодня, 16:02
112Фото: Pixabay.com
20 казахстанских вузов вошли в рейтинг QS WUR 2026, передаёт BAQ.KZ.
