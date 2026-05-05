Первый в стране центр ковроткачества открыли в Мангистау

В Актау состоялось торжественное открытие ремесленного центра «Тәрбия», направленного на возрождение национального искусства. В мероприятии принял участие заместитель акима Мангистауской области Малик Абдикадыров, поздравив жителей региона с открытием уникального центра, передает BAQ.KZ.

В рамках церемонии прошёл показ мод в национальном стиле, гостям были предложены традиционные казахские блюда. Также состоялась специальная церемония разрезания ленты.

В центре, состоящем из трёх этажей, представлен полный производственный цикл национального ремесла. На первом этаже расположен шоурум с готовыми изделиями мастеров, второй этаж — «пространство вдохновения» для реализации творческих проектов. На третьем этаже работают мастерские по прядению, валянию войлока, обработке волокна, ткачеству, изготовлению бау-баскуров (принадлежностей для юрты), а также декоративной отделке.

Кроме того, на базе центра запущена мастерская по ковроткачеству. В день открытия с ткацкого станка был снят первый ковёр. Это стало символическим моментом, ознаменовавшим начало полноценной работы центра.

Стоит отметить, что в рамках проекта здесь обучают жителей региона и предоставляют им работу. Центр является не только производственной площадкой, но и выполняет функцию образовательного пространства по обучению национальным ремёслам.

В целом, открытие центра «Тәрбия» придаст новый импульс развитию национальной культуры в Мангистауской области, возрождению ремесленного искусства и повышению туристического потенциала региона.