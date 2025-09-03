В городе Уштобе области Жетысу произошла трогательная история, доказывающая, что работа полиции — это не только охрана правопорядка, но и искренняя помощь в человеческих судьбах, передает BAQ.KZ.

Жительница Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области приехала в Уштобе в надежде найти родную сестру, с которой потеряла связь ещё двадцать лет назад. После безуспешных самостоятельных попыток женщина обратилась за помощью к участковым инспекторам Айбеку Қази и Талгату Есқожанову.

Полицейские незамедлительно откликнулись на её просьбу и начали поиски. Спустя короткое время им удалось установить местонахождение разыскиваемой женщины и организовать воссоединение сестёр. Момент встречи был наполнен эмоциями, а видеоролик с благодарностью попал в соцсети, вызвав волну откликов и добрых комментариев.