20 лет ожидания позади: в Алматинской области 26 семей получили ключи от новых квартир

Для 26 семей из Талгарского района ожидание собственного жилья наконец завершилось. Новые квартиры им предоставили в жилых домах села Туздыбастау. Среди новосёлов — многодетные родители и представители социально уязвимых категорий населения.

Ключи от квартир жителям вручил аким Алматинской области Чингис Аринов. В церемонии новоселья также приняли участие представители местных властей.

Для некоторых семей это событие стало исполнением многолетней мечты. Так, Жанна Курманбекова, одна воспитывающая троих детей, ждала собственного жилья 20 лет. Теперь семья будет жить в двухкомнатной квартире.

«Сегодня мы наконец получили долгожданное жильё, и нашей радости нет предела. Мы ждали этого момента 20 лет. Уже осмотрели квартиру — она просторная, красивая, двухкомнатная. Качество полностью нас устраивает», — поделилась женщина.

Аким области, поздравляя новосёлов, подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильём остаётся одним из приоритетных направлений работы региона. По его словам, власти намерены продолжать работу в этом направлении и не снижать темпы предоставления квартир нуждающимся.

Между тем жилищный вопрос в Талгарском районе по-прежнему остаётся актуальным. В очереди на получение жилья числятся более 9 тысяч человек.

С начала 2026 года собственные квартиры получили 259 жителей района. Ещё 72 семьи смогли приобрести жильё на льготных кредитных условиях за счёт бюджетных средств.

Для 26 семей в Туздыбастау это не просто новые квадратные метры, а возможность начать новую главу жизни в собственном доме.