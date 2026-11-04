Казахстанский университет впервые получил международную премию QS за качество обучения
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Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова стал первым вузом Казахстана, удостоенным международной премии QS в номинации за повышение качества обучения и развитие образовательной среды.
Награду вручили на международном саммите QS Summit 2026 в Денпасаре (Индонезия). Премию получил председатель правления, ректор университета Ермек Бурибаев.
Университет победил в номинации Learning Experience – Performance Improvement, которая отмечает достижения вузов в совершенствовании учебного процесса и создании условий для студентов.
При оценке учитываются организация обучения, участие преподавателей в академической деятельности, поддержка студентов и возможности для их профессионального и личностного развития.
Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, казахстанский вуз получил награду в этой номинации впервые.
В университете связывают признание с обновлением методов преподавания, развитием академической среды и работой по повышению качества образования.
Ранее BAQ.KZ сообщало, что Казахстан установил рекорд в рейтинге QS Asia University Rankings 2027. В список лучших университетов Азии вошел 51 отечественный вуз, на семь больше, чем годом ранее. Лидером среди казахстанских университетов стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби, занявший 46-е место среди 1 722 участников рейтинга.
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