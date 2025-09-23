20 лет партнерству: Казахстан и Черногория укрепляют дипломатические связи
Президенты обсудили сотрудничество и дружбу двух стран.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Балканском регионе.
В следующем году страны отпразднуют 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы удалось выстроить конструктивное сотрудничество, основанное на дружбе и взаимопонимании. В свою очередь Яков Милатович выразил признательность Токаеву за значительный вклад в укрепление двусторонних связей. По его словам, Черногория становится все более привлекательным направлением для туристов из Казахстана. Важным шагом к сближению двух народов стало открытие прямых авиарейсов между Алматы и Подгорицей, а также введение безвизового режима для граждан Казахстана.
