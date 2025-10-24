В преддверии Дня Республики Президент страны вручил государственные награды труженикам села. Среди отмеченных — главный агроном Асель Агзамова, удостоенная ордена "Даңқ" III степени. Уже более двадцати лет она работает в сельском хозяйстве, пройдя путь от начинающего специалиста до признанного профессионала. О том, что значит для неё эта награда и как менялось сельское хозяйство за два десятилетия, Асель Агзамова рассказала в интервью корреспонденту BAQ.KZ.

Трудовую деятельность Асель Агзамова начала в 2006 году в качестве научного сотрудника Республиканского научно-методического центра агрохимической службы Министерства сельского хозяйства Казахстана. С первых лет работы она проявила себя как ответственный и инициативный специалист. Коллеги отмечают её высокий профессионализм и внимательное отношение к делу.

Благодаря её знаниям и опыту предприятие, где она работает сегодня, ежегодно получает стабильные и высокие урожаи.

Работа, требующая точности и любви к делу

Сегодня Асель Агзамова занимает должность главного агронома крупного хозяйства. Она отвечает за весь цикл — от подготовки посевного материала до сбора урожая, внедряет современные агротехнологии и новые сорта культур.

"Если вкладывать душу в своё дело, то всегда будет отдача. Чтобы быть агрономом, нужно любить землю и растения. Тогда и результат не заставит себя ждать — посеял, и уже через несколько месяцев видишь плод своего труда", — говорит она.

Получение ордена "Даңқ" III степени стало для неё неожиданным, но радостным событием.

"Мы не знали заранее, кто будет награждён. Когда услышала своё имя — эмоции переполнили. Всё было так торжественно, красиво. Хочу выразить благодарность Президенту за внимание к людям труда. Это признание важно для всех нас, кто работает на земле. Мы чувствуем, что наш труд замечен и оценён", — поделилась Асель.

Несмотря на достигнутые успехи, Асель уверена: потенциал казахстанского агропрома огромен.

"Необходимо активнее внедрять новые сорта, современные технологии, рационально использовать земли. Это позволит не только повысить урожайность, но и сделать труд сельчан более эффективным и привлекательным", — считает она.

В завершение беседы Асель Агзамова обратилась к молодым специалистам:

"Главное — относиться к земле с уважением. Она отдаст всё, если работать с любовью и не лениться. В этой профессии важно не просто выполнять обязанности, а чувствовать её сердцем".

Асель Агзамова — пример преданности профессии и любви к земле. Её труд — вклад в продовольственную безопасность Казахстана, а её история — напоминание о том, что настоящее признание приходит к тем, кто работает с душой.