20 лет Тегеранской конвенции: как в Казахстане отмечают День Каспия
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12 августа страны Каспийского региона отмечают День Каспийского моря. Дата связана со вступлением в силу Тегеранской конвенции, международного соглашения по защите морской среды Каспия. В 2026 году документу исполнилось 20 лет, передает BAQ.KZ.
К этой дате в Мангистауской области провели Caspian Sea Action Week 2026. В Актау приехали представители Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана. К ним присоединились участники из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Неделя началась 6 августа с обсуждения состояния Каспия, экологического мониторинга и исследований, которые проводят страны региона.
8 августа участники вышли на побережье Актау. Во время Caspian Clean Challenge волонтеры собирали и сортировали мусор. В этот же день появилась Аллея дружбы волонтеров Каспийского региона. На ней высадили более 80 деревьев и заложили капсулу времени с посланиями будущим поколениям.
9 августа волонтеры отправились в Бозжыру, где провели уборку природной территории.
Отдельную часть программы посвятили поиску решений для экологических проблем региона. 10 и 11 августа прошел международный хакатон Caspian Innovation Lab. Участники подготовили проекты, связанные с сохранением Каспия, и представили их экспертам.
Финальной точкой стал саммит Caspian Talks 12 августа. На нем подвели итоги хакатона и обсудили экологические вызовы, с которыми сталкивается Каспийский регион.
Тегеранская конвенция остается базовым международным документом по защите Каспийского моря. Ее вступление в силу 12 августа 2006 года и стало основанием для появления Дня Каспия.
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