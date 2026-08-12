12 августа страны Каспийского региона отмечают День Каспийского моря. Дата связана со вступлением в силу Тегеранской конвенции, международного соглашения по защите морской среды Каспия. В 2026 году документу исполнилось 20 лет, передает BAQ.KZ.

К этой дате в Мангистауской области провели Caspian Sea Action Week 2026. В Актау приехали представители Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана. К ним присоединились участники из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Неделя началась 6 августа с обсуждения состояния Каспия, экологического мониторинга и исследований, которые проводят страны региона.

8 августа участники вышли на побережье Актау. Во время Caspian Clean Challenge волонтеры собирали и сортировали мусор. В этот же день появилась Аллея дружбы волонтеров Каспийского региона. На ней высадили более 80 деревьев и заложили капсулу времени с посланиями будущим поколениям.

9 августа волонтеры отправились в Бозжыру, где провели уборку природной территории.

Отдельную часть программы посвятили поиску решений для экологических проблем региона. 10 и 11 августа прошел международный хакатон Caspian Innovation Lab. Участники подготовили проекты, связанные с сохранением Каспия, и представили их экспертам.

Финальной точкой стал саммит Caspian Talks 12 августа. На нем подвели итоги хакатона и обсудили экологические вызовы, с которыми сталкивается Каспийский регион.

Тегеранская конвенция остается базовым международным документом по защите Каспийского моря. Ее вступление в силу 12 августа 2006 года и стало основанием для появления Дня Каспия.