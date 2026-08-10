«Свалить на Лазурный берег»: не выпускать коррупционеров из страны предлагает «Ак Жол»

Глава партии «Ак Жол» Дания Еспаева предложила ограничить выезд из Казахстана для коррупционеров и одновременно добиваться возврата денег необъяснимого происхождения. Об этом она заявила во время политических дебатов с лидером Respublica Айдарбеком Ходжаназаровым. Дебаты транслировались онлайн на площадке YouTube.

Отвечая на вопрос ведущего о том, действительно ли запрет на выезд поможет бороться с коррупцией, Еспаева заявила, что одна эта мера проблему не решит, но должна работать вместе с другими механизмами. В частности, «Ак Жол» предлагает арестовывать офшорные счета коррупционеров и вернуть в Казахстан деньги, происхождение которых их владельцы не смогут объяснить.

Если эти деньги он докажет, пожалуйста, это его собственность. Но если он не может доказать происхождение, он должен их вернуть в Казахстан, — заявила Еспаева.

По ее словам, ограничение на выезд также необходимо, чтобы коррупционеры не могли вывезти незаконно полученные средства и покинуть страну.

Мы ему запретим, и не будет возможности нашим коррупционерам уезжать на Лазурный берег, наворовать денег и свалить на Лазурный берег, — сказала глава «Ак Жол».

Еспаева подчеркнула, что рассматривает эти меры не по отдельности, а как комплексный подход к борьбе с коррупцией.

Дебаты стали частью нынешней предвыборной кампании: 23 августа в Казахстане состоятся выборы в Курултай, новый однопалатный представительный орган страны. В избирательной кампании участвуют семь политических партий, которые сейчас представляют свои программы и пытаются заручиться поддержкой избирателей.