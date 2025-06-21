В Алматы сотрудники миграционной службы помогли 60-летней женщине, прожившей два десятилетия без документов, восстановить гражданство и вернуть законные права, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

История женщины, 1964 года рождения, тронула не только сотрудников ведомства, но и всех, кто узнал о ее судьбе. Потеряв в начале 2000-х годов советский паспорт образца 1974 года, она на долгие годы оказалась вне правового поля — без удостоверения личности, без доступа к медицинской помощи, социальным выплатам и даже без возможности оформить пенсию. Всё это время женщина проживала на территории Казахстана, но юридически оставалась "невидимкой".

В рамках идеологической кампании, приуроченной ко Дню казахстанской полиции, сотрудники миграционной службы города Алматы предприняли все необходимые шаги для восстановления ее правового статуса. После сбора подтверждающих документов женщину официально признали гражданкой Республики Казахстан и выдали удостоверение личности.

"Мы воспринимаем такие случаи не просто как рабочие задачи, а как человеческую обязанность. Помощь людям, утратившим документы, - важное направление в нашей работе. За каждым случаем стоит судьба, и наша задача - вернуть человеку его законные права и защиту со стороны государства", - отметил начальник управления миграционной службы Алматы Еркин Амантаев.

Сейчас женщине продолжают оказывать поддержку в оформлении всех необходимых документов, включая пенсионные выплаты и социальную защиту. Этот случай стал наглядным примером того, как системная работа полиции может изменить человеческую жизнь к лучшему.