20-летний мотоциклист погиб в ДТП в Актау

В Актау в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и мотоцикла погиб 20-летний молодой человек.

Как пишет Lada.kz, авария произошла 24 июня на дороге между 1-м и 3-м микрорайонами города. По предварительной информации, столкнулись автомобиль марки ВАЗ и мотоцикл.

От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.

Легковой автомобиль после происшествия был помещен на специализированную штрафную стоянку.

По данным правоохранительных органов, погибшему мотоциклисту было 20 лет.