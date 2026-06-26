20-летний мотоциклист погиб в ДТП в Актау
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
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В Актау в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и мотоцикла погиб 20-летний молодой человек.
Как пишет Lada.kz, авария произошла 24 июня на дороге между 1-м и 3-м микрорайонами города. По предварительной информации, столкнулись автомобиль марки ВАЗ и мотоцикл.
От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.
Легковой автомобиль после происшествия был помещен на специализированную штрафную стоянку.
По данным правоохранительных органов, погибшему мотоциклисту было 20 лет.
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