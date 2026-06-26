20-летний мотоциклист погиб в ДТП в Актау

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Сегодня 2026, 06:14
АВТОР
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Lada.kz Сегодня 2026, 06:14
Сегодня 2026, 06:14
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Фото: Lada.kz

В Актау в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и мотоцикла погиб 20-летний молодой человек.

Как пишет Lada.kz, авария произошла 24 июня на дороге между 1-м и 3-м микрорайонами города. По предварительной информации, столкнулись автомобиль марки ВАЗ и мотоцикл.

От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.

Легковой автомобиль после происшествия был помещен на специализированную штрафную стоянку.

По данным правоохранительных органов, погибшему мотоциклисту было 20 лет.

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