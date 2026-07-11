20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с высоты в Алматы
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
11 Июля 2026, 19:43
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11 Июля 2026, 19:4311 Июля 2026, 19:43
99Фото: Pixabay.com
В Алматы 20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с высоты в одном из жилых комплексов Алатауского района, передает департамент полиции города.
По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 11 июля. При падении девушка ударилась о металлический навес первого этажа, после чего оказалась на земле. Пострадавшую экстренно доставили в больницу.
В полиции сообщили, что незадолго до происшествия между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
По данным медиков, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
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