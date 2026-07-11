20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с высоты в Алматы

В Алматы 20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с высоты в одном из жилых комплексов Алатауского района, передает департамент полиции города.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 11 июля. При падении девушка ударилась о металлический навес первого этажа, после чего оказалась на земле. Пострадавшую экстренно доставили в больницу.

В полиции сообщили, что незадолго до происшествия между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным медиков, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.