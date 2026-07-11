  • Главная
  • Новости
  • 20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с высоты в Алматы

20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с высоты в Алматы

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

11 Июля 2026, 19:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 11 Июля 2026, 19:43
11 Июля 2026, 19:43
99
Фото: Pixabay.com

В Алматы 20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с высоты в одном из жилых комплексов Алатауского района, передает департамент полиции города.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 11 июля. При падении девушка ударилась о металлический навес первого этажа, после чего оказалась на земле. Пострадавшую экстренно доставили в больницу.

В полиции сообщили, что незадолго до происшествия между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным медиков, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) 分享的帖子

Самое читаемое

Наверх