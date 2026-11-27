Учет водных ресурсов в бассейне Сырдарьи планируют перевести на автоматизированную систему. Это должно помочь странам региона эффективнее контролировать использование трансграничной воды. Разработку соответствующего плана одобрило Правление Международного фонда спасения Арала (МФСА) на заседании в Шымкенте.

Встреча прошла под председательством заместителя Премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева. В ней участвовали представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Кыргызстан присоединился к заседанию в качестве наблюдателя.

Согласно принятому решению, страны бассейна Сырдарьи должны сформировать рабочую группу, определить национальных координаторов и подготовить план внедрения автоматизированной системы учета воды. Документ предстоит согласовать на межгосударственном уровне. Исполнительному комитету МФСА поручено проработать с международными партнерами вопросы технического и финансового обеспечения проекта.

Международные партнеры вложились в водные проекты

На заседании также подвели итоги председательства Казахстана в Фонде в 2024–2026 годах. За этот период работа велась по десяти направлениям, а для реализации региональных инициатив удалось привлечь значительные средства международных партнеров.

В частности, проект CAWEC со Всемирным банком предусматривает грантовое финансирование в размере 20 млн долларов, программа REMIT – 145,2 млн долларов, а проекты Французского агентства развития – 2 млн евро.

Кроме того, за время председательства Казахстан заключил 13 меморандумов и соглашений с международными организациями и финансовыми институтами.

Участники встречи рассмотрели также реализацию Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и вопросы совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда.

От Арала до международной водной организации

Отдельное внимание уделили инициативам, которые должны укрепить региональное сотрудничество в водной сфере.

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов рассказал о работе над проектом Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Также он проинформировал о продвижении инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в структуре ООН.

Обсудить эту инициативу планируется на Конференции ООН по водным ресурсам, которая пройдет 8-10 декабря 2026 года в Абу-Даби.

Еще одним значимым итогом регионального сотрудничества стало решение глав государств-учредителей МФСА объявить 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. Оно было принято на саммите в Астане 22 апреля 2026 года.

Казахстан передает председательство Узбекистану

Шымкентское заседание стало завершающим в период председательства Казахстана в Международном фонде спасения Арала. С 1 января 2027 года руководство Фондом перейдет к Узбекистану.

«За это время Исполком Фонда совместно с партнерами по развитию запустил ряд региональных инициатив. Хотел бы поблагодарить членов Правления, Исполнительный комитет, Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию и Межгосударственную комиссию по устойчивому развитию за совместную работу», — отметил Канат Бозумбаев.

Таким образом, Казахстан завершает двухлетний период председательства с рядом региональных проектов и договоренностей, дальнейшая реализация которых потребует согласованных действий всех стран Центральной Азии.