Почти 20 миллионов тенге оказались выплачены подрядчикам без надлежащего подтверждения при капитальном ремонте фасада больницы в области Улытау. Нарушения выявлены в ходе государственного аудита, а затем рассмотрены в суде, передаёт BAQ.KZ.

Как установил специализированный межрайонный экономический суд, между государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения и рядом подрядных организаций были заключены договоры на общую сумму 187,7 млн тенге. По актам выполненных работ подтверждено выполнение на 172,4 млн тенге, при этом подрядчикам было оплачено 168,1 млн тенге.

Однако, согласно результатам аудита эффективности использования бюджетных средств, часть этих выплат произведена необоснованно — без соответствующего подтверждения объёмов или качества выполненных работ. Общая сумма выявленных нарушений составила порядка 20 млн тенге.

Суд удовлетворил исковые требования о взыскании необоснованно выплаченных средств. Кроме того, в адрес ГУ "Управление здравоохранения области Улытау" вынесено частное определение с требованием принять меры по устранению нарушений и недопущению подобных случаев в будущем.

Решение суда и частное определение в настоящее время не вступили в законную силу.