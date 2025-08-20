В рамках Фонда "Всеобуч" на счета родителей и законных представителей уже перечислено около 20 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей. Поддержку получили более 430 тысяч детей, что составляет примерно 87% всех получателей, передает BAQ.KZ.

В 2025 году помощь охватит более 500 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, получателей адресной социальной помощи, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Астане и Шымкенте средства уже выплачены в полном объёме - 100% семей получили поддержку.

"Регионы активно перечисляют средства на счета родителей. Получатели помощи обязаны предоставить документы, подтверждающие покупку. Для оформления выплаты достаточно подать заявление", - сообщила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Общий объём финансирования в 2025 году составляет 23,1 млрд тенге. Размер выплаты определяется в соответствии с региональным бюджетом на основании решения маслихата, но не может быть менее 46 228 тенге на одного ребёнка. С 2023 года объём материальной помощи увеличился в 2,5 раза — с 17 тысяч до 46 тысяч тенге.