20 олимпийских видов спорта: в Атырау строят новый спорткомплекс

В Атырауской области началось строительство многофункционального спортивного комплекса "Атырау Арена". Новый объект разместится в микрорайоне Нурсая на территории площадью 4,6 гектара и будет рассчитан на 1500 зрительских мест.

Старт проекту дала церемония закладки капсулы времени, в которой приняли участие аким области Серик Шапкенов, представители спортивной отрасли, ветераны спорта и действующие спортсмены.

По словам главы региона, строительство ведется в рамках поручений Президента Казахстана по развитию массового спорта и созданию современной спортивной инфраструктуры.

"В новом комплексе будут созданы условия для занятий по 20 олимпийским видам спорта. Уверен, что этот объект станет площадкой для подготовки будущих чемпионов и важным центром спортивной жизни региона", – отметил Серик Шапкенов.

Сегодня обеспеченность населения Атырауской области спортивной инфраструктурой составляет 71%. В прошлом году в регионе открыли восемь спортивных комплексов, а в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 22 объекта.

Проект "Атырау Арены" реализуется по EPC-контракту, который предусматривает полный цикл работ — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Строительством занимается ТОО "Әлем құрылыс".

После завершения работ на базе комплекса смогут регулярно заниматься около двух тысяч детей и подростков. Для спортсменов оборудуют современные залы, соответствующие международным стандартам.

Как сообщил руководитель проекта Нурсултан Жыланбас, строительство планируется завершить в ноябре 2027 года. В комплексе будут работать секции по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису, стрельбе из лука, боксу, тхэквондо, дзюдо, вольной, греко-римской и женской борьбе, фехтованию, триатлону и другим видам спорта.

Одной из особенностей объекта станет скалодром, который станет одним из трех подобных сооружений в Казахстане. Кроме того, проектом предусмотрен универсальный спортивный зал площадью 5000 квадратных метров, позволяющий проводить соревнования республиканского и международного уровня.

На строительной площадке будут задействованы около 400 рабочих и 20 единиц техники.

После ввода в эксплуатацию "Атырау Арена" станет площадкой не только для тренировок и соревнований, но и для проведения учебно-тренировочных сборов, культурных и массовых мероприятий, а также одним из крупнейших спортивных центров Атырауской области.