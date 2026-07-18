Мать умершего в Актау подростка выйдет на пикет после проверки Минздрава

Жительница Актау Жулдыз Азанова, потерявшая 13-летнего сына после несвоевременно диагностированного аппендицита, намерена провести одиночный пикет у здания областного акимата. Женщина заявила, что приняла такое решение после ознакомления с результатами проверки Министерства здравоохранения.

Как сообщает Lada.kz, по данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля, в работе городской поликлиники №2 и Мангистауской областной детской больницы выявлены многочисленные нарушения. Проверка установила, что ребенку четыре раза необоснованно отказывали в госпитализации, его состояние оценивалось ненадлежащим образом, а в критический момент не был созван врачебный консилиум.

По итогам проверки директор областной детской больницы освобождена от занимаемой должности, ряд руководителей медицинских организаций привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура продолжает расследование уголовного дела по статье 317 Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Несмотря на принятые меры, Жулдыз Азанова считает их недостаточными. По ее словам, 24 июля она намерена провести одиночный пикет, требуя привлечь виновных к справедливой ответственности.