Казахстан в фокусе мировой прессы: как СМИ оценили визит Токаева в Шанхай

Визит Президента Казахстана в Шанхай и его выступление на Всемирной конференции по искусственному интеллекту получили широкий отклик в мире - от глобальных агентств до изданий Азии, Европы и Ближнего Востока. Зарубежные СМИ выделили инициативы Астаны в сфере управления ИИ, экономический пакет на сумму свыше 15 млрд долларов и роль Казахстана как цифрового и логистического моста Евразии.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шанхай 15 июля, 16 июля провёл переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а 17 июля выступил на церемонии открытия конференции WAIC под девизом «Партнёрство в сфере ИИ во имя светлого будущего».

Инициативы Астаны в сфере ИИ

Наиболее развёрнуто предложения казахстанского лидера изложило сингапурское издание In Diplomacy. Оно подчёркивает, что Токаев видит в технологиях прежде всего инструмент развития: ИИ, по его словам, должен становиться «силой во имя мира, общего процветания и долгосрочной устойчивости, а не геополитического соперничества». Среди озвученных им инициатив издание называет проект «Казахстанско-китайский цифровой мост», ответственное внедрение ИИ в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и здравоохранении, а также создание постоянной международной экспертной платформы по вопросам регулирования, стандартов и этики.

Турецкое агентство Anadolu привело прямую речь президента. «Считаем, что предложенные принципы должны лежать в основе наших совместных усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс обеспечивал всеобщее благо», - заявил Токаев, поддержав принцип «ИИ во благо, ИИ для всех». Он также отметил: «Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР».

Российское МИР 24 процитировало тезис Токаева о справедливом доступе к технологиям: «Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал… При этом ИИ должен оставаться под умелым и разумным управлением человека». Агентство Интерфакс выделило его призыв: «Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта».

Американское аналитическое издание Timesca обратило внимание на заявку Астаны на роль в формировании правил. Оно привело слова президента «Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ» и сделало вывод, что Казахстан готов провести первое заседание новой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ (WAICO) и разместить у себя её центральноазиатский офис, претендуя на роль не только пользователя, но и соавтора правил.

Экономический пакет на 15 миллиардов долларов

Деловое издание Intellinews подробно описало коммерческий блок визита: более 70 соглашений и меморандумов на сумму свыше 15 млрд долларов в сферах ИИ, цифровой инфраструктуры, транспорта, промышленности, энергетики и критических минералов. Издание отметило регулярность, с которой Пекин берёт на себя обязательства в Центральной Азии, - в сравнении с куда более редкими договорённостями со стороны России, США и ЕС. Среди ключевых проектов - стратегическое партнёрство Министерства ИИ и цифрового развития с Huawei, Data Center Valley мощностью 1 ГВт в Экибастузе и первый в Центральной Азии завод аккумуляторов с CATL, которая, по данным издания, рассматривает Казахстан «как важного долгосрочного партнёра».

Европейское Euronews процитировало Си Цзиньпина: «Благодаря нашим совместным усилиям всестороннее стратегическое партнёрство между Китаем и Казахстаном вышло на новый уровень. Возможности для дальнейшего развития по-прежнему велики». Издание также передало слова Токаева, обозначившие технологический разворот страны: «Сегодня уже недостаточно полагаться на природные ресурсы. Конкурентоспособность определяется технологиями, данными и искусственным интеллектом». Турецкое TRT отдельно отметило подписание Программы и дорожной карты торгово-экономического сотрудничества на 2027-2030 годы, указав, что политический диалог между странами, по оценке Токаева, «значительно улучшился в последние годы», а Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром республики.

Транспортно-логистический хаб Евразии

Логистические амбиции Казахстана заметили и Euronews, и Anadolu. Оба издания процитировали ключевой тезис президента: «Казахстан должен стать главным транспортно-логистическим хабом, соединяющим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой». В подтверждение приводятся цифры: около 85% железнодорожного транзита между Китаем и Европой проходит через территорию республики, страна связана с 13 международными коридорами, а за 15 лет в транспортную инфраструктуру вложено более 35 млрд долларов. Отмечены и новые проекты - линия Бакты - Аягоз с дополнительным погранпереходом, терминал в Курыке мощностью до 15 млн тонн в год и цифровая платформа Smart Cargo.

Уникальное положение между технологическими коалициями

Агентство Reuters обратило внимание на особый статус Казахстана: республика стала единственной страной, одновременно вошедшей и в созданную Китаем WAICO (29 участников), и в продвигаемую США инициативу AI Opportunity Statement (35 стран). Это наблюдение подчёркивает многовекторность Астаны и её способность выстраивать сотрудничество с обоими технологическими центрами. Британское Financial Times привело слова Си Цзиньпина, адресованные казахстанскому лидеру: «Китай готов делиться технологиями цифровой экономики и искусственного интеллекта, чтобы помочь Казахстану осуществить цифровую трансформацию».

Партнёрство с Китаем на новом уровне

Государственное агентство Синьхуа передало оценку Си Цзиньпина: «Вечное всестороннее стратегическое партнёрство между Китаем и Казахстаном продолжает функционировать на высоком уровне, демонстрируя огромный потенциал взаимодействия и широкие перспективы будущего развития». Издание China Daily привело слова Токаева о том, что Казахстан рассматривает отношения с Китаем как приоритет своей внешней политики. Российское Pravda.ru охарактеризовало нынешний этап как «золотое тридцатилетие» и назвало визит определившим новый вектор сотрудничества, а Global Times сообщило о выходе беспилотного сервиса Baidu Apollo Go на рынок Казахстана - первом проекте китайского автономного вождения в Центральной Азии.

В совокупности зарубежные публикации сформировали образ Казахстана как активного участника глобальной технологической повестки: страны, которая не только привлекает крупные инвестиции, но и выдвигает собственные инициативы по управлению ИИ и укрепляет позиции ключевого транспортного и цифрового узла Европы.