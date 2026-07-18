ИИ показал, как Мангистау выглядел миллионы лет назад

Мангистау миллионы лет назад выглядел совсем иначе — вместо бескрайних степей и пустынных ландшафтов здесь простирались воды древнего океана Тетис. Сегодня этот факт активно обсуждают в соцсетях, а искусственный интеллект решил представить, каким мог быть регион в далеком прошлом.

С помощью ИИ были созданы изображения предполагаемого ландшафта древнего Мангистау: с морскими просторами, побережьями, необычной растительностью и пейзажами, которые сильно отличаются от современного вида региона.