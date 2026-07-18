ИИ показал, как Мангистау выглядел миллионы лет назад

Искусственный интеллект показал возможный облик древнего ландшафта.

18 Июля 2026, 23:34
АВТОР
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18 Июля 2026, 23:34
18 Июля 2026, 23:34
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Мангистау миллионы лет назад выглядел совсем иначе — вместо бескрайних степей и пустынных ландшафтов здесь простирались воды древнего океана Тетис. Сегодня этот факт активно обсуждают в соцсетях, а искусственный интеллект решил представить, каким мог быть регион в далеком прошлом.

С помощью ИИ были созданы изображения предполагаемого ландшафта древнего Мангистау: с морскими просторами, побережьями, необычной растительностью и пейзажами, которые сильно отличаются от современного вида региона.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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