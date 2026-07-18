ИИ показал, как Мангистау выглядел миллионы лет назад
Искусственный интеллект показал возможный облик древнего ландшафта.
18 Июля 2026, 23:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 Июля 2026, 23:3418 Июля 2026, 23:34
103
Мангистау миллионы лет назад выглядел совсем иначе — вместо бескрайних степей и пустынных ландшафтов здесь простирались воды древнего океана Тетис. Сегодня этот факт активно обсуждают в соцсетях, а искусственный интеллект решил представить, каким мог быть регион в далеком прошлом.
С помощью ИИ были созданы изображения предполагаемого ландшафта древнего Мангистау: с морскими просторами, побережьями, необычной растительностью и пейзажами, которые сильно отличаются от современного вида региона.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- Погода резко изменится: Казахстан накроют ливни и экстремальная жара
- В Актюбинской области достроят дорогу к Волчьему водопаду: названы сроки
- Под Алматы открыли гигантский хаб для маркетплейсов
- Более 700 км новых железных дорог строят в Казахстане
- 25 миллионов исчезли со счетов: в Косшы расследуют крупное хищение