20 судей районных судов отозвали заявления об уходе в Казахстане
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Председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Дмитрий Малахов провел очередной прием граждан в очном и онлайн-форматах.
Встреча стала очередной площадкой для открытого обсуждения вопросов, волнующих граждан, и продолжением работы Совета в рамках концепции «Слышащего государства».
В ходе приема гражданам были даны подробные разъяснения по поступившим обращениям. Особое внимание уделено вопросам, связанным с конституционным принципом независимости судей. При этом отмечено, что деятельность Совета осуществляется исключительно в пределах его полномочий: Совет не вмешивается в отправление правосудия и не проводит служебные проверки в отношении судей.
Одновременно Высший Судебный Совет продолжает развивать прямое взаимодействие с судейским корпусом. Новым направлением стали личные встречи с судьями, которые рассматривают возможность ухода из судебной системы по собственному желанию либо перехода на другую работу.
Такие встречи позволяют выяснить причины принимаемых решений, обсудить возникающие вопросы, а также предоставить судьям необходимую информацию о конкурсных процедурах и возможностях дальнейшего профессионального роста. Практика уже показала свою эффективность: за последние два года около 20 судей районных судов отозвали заявления об уходе.
Регулярный контакт с гражданами и судьями дает возможность не только оперативно реагировать на конкретные обращения, но и выявлять вопросы, требующие системного решения.
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