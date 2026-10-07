20 судей районных судов отозвали заявления об уходе в Казахстане

Председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Дмитрий Малахов провел очередной прием граждан в очном и онлайн-форматах.

Встреча стала очередной площадкой для открытого обсуждения вопросов, волнующих граждан, и продолжением работы Совета в рамках концепции «Слышащего государства».

В ходе приема гражданам были даны подробные разъяснения по поступившим обращениям. Особое внимание уделено вопросам, связанным с конституционным принципом независимости судей. При этом отмечено, что деятельность Совета осуществляется исключительно в пределах его полномочий: Совет не вмешивается в отправление правосудия и не проводит служебные проверки в отношении судей.

Одновременно Высший Судебный Совет продолжает развивать прямое взаимодействие с судейским корпусом. Новым направлением стали личные встречи с судьями, которые рассматривают возможность ухода из судебной системы по собственному желанию либо перехода на другую работу.

Такие встречи позволяют выяснить причины принимаемых решений, обсудить возникающие вопросы, а также предоставить судьям необходимую информацию о конкурсных процедурах и возможностях дальнейшего профессионального роста. Практика уже показала свою эффективность: за последние два года около 20 судей районных судов отозвали заявления об уходе.

Регулярный контакт с гражданами и судьями дает возможность не только оперативно реагировать на конкретные обращения, но и выявлять вопросы, требующие системного решения.