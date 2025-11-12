20 тел обнаружены на территории клиники в городе Газа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Служба гражданской обороны Газы сообщила о шокирующей находке: на территории клиники Шейх-Радван в городе Газа были обнаружены 20 тел, захороненных в случайном порядке, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Большинство погибших пока не идентифицированы, а поиски пропавших без вести продолжаются.
Местные органы здравоохранения за последние сутки зафиксировали поступление в больницы трёх тел и нескольких раненых. С момента вступления в силу перемирия 10 октября число погибших в анклаве составило 245 человек, а раненых — 623. Спасательные команды продолжают работу, за это время они уже обнаружили 529 тел в различных частях Газы.
С 7 октября 2023 года общее число погибших в результате конфликта в регионе достигло 69 182 человек, ещё 170 694 получили ранения, согласно официальным данным. Ситуация остаётся крайне напряжённой, а гуманитарные последствия конфликта продолжают нарастать.
Самое читаемое
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Астану накроют снег и гололед
- Накануне визита в Москву в "Российской газете" опубликована статья Токаева