Служба гражданской обороны Газы сообщила о шокирующей находке: на территории клиники Шейх-Радван в городе Газа были обнаружены 20 тел, захороненных в случайном порядке, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Большинство погибших пока не идентифицированы, а поиски пропавших без вести продолжаются.

Местные органы здравоохранения за последние сутки зафиксировали поступление в больницы трёх тел и нескольких раненых. С момента вступления в силу перемирия 10 октября число погибших в анклаве составило 245 человек, а раненых — 623. Спасательные команды продолжают работу, за это время они уже обнаружили 529 тел в различных частях Газы.

С 7 октября 2023 года общее число погибших в результате конфликта в регионе достигло 69 182 человек, ещё 170 694 получили ранения, согласно официальным данным. Ситуация остаётся крайне напряжённой, а гуманитарные последствия конфликта продолжают нарастать.