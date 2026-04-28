В Отырарском районе проводится расследование по факту возможного насилия в отношении ребенка, передает BAQ.kz.

Что произошло

В полицию обратилась местная жительница, что над ее восьмилетним ребенком надругался его дед.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия.

Что говорят в полиции

В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по результатам первоначальных следственных действий факты противоправных действий на данный момент не установлены, телесных повреждений у ребенка не обнаружено.

«По заявлению жительницы Отырарского района о возможных противоправных действиях в отношении её несовершеннолетнего сына проводится досудебное расследование. По результатам первоначальных следственных мероприятий факты противоправных действий не установлены, телесных повреждений не обнаружено. Вместе с тем продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве подчеркнули, что назначены дополнительные экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Помощь ребенку

Как отметила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, ребенок помещен в Центр поддержки детей, где ему оказывается психологическая помощь.

Что важно знать

В полиции напомнили, что в интересах следствия подробности дела не разглашаются.

«Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит. Полиция призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и полагаться исключительно на официальные источники», - добавили в ведомстве.

Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех экспертиз и завершения следственных действий.