Дедушка подозревается в изнасиловании внука в Туркестанской области
В Отырарском районе начато досудебное расследование по заявлению о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего.
В Отырарском районе проводится расследование по факту возможного насилия в отношении ребенка, передает BAQ.kz.
Что произошло
В полицию обратилась местная жительница, что над ее восьмилетним ребенком надругался его дед.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия.
Что говорят в полиции
В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по результатам первоначальных следственных действий факты противоправных действий на данный момент не установлены, телесных повреждений у ребенка не обнаружено.
«По заявлению жительницы Отырарского района о возможных противоправных действиях в отношении её несовершеннолетнего сына проводится досудебное расследование. По результатам первоначальных следственных мероприятий факты противоправных действий не установлены, телесных повреждений не обнаружено. Вместе с тем продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В ведомстве подчеркнули, что назначены дополнительные экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
Помощь ребенку
Как отметила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, ребенок помещен в Центр поддержки детей, где ему оказывается психологическая помощь.
Что важно знать
В полиции напомнили, что в интересах следствия подробности дела не разглашаются.
«Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит. Полиция призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и полагаться исключительно на официальные источники», - добавили в ведомстве.
Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех экспертиз и завершения следственных действий.
