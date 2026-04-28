В Астане ко Дню единства народа Казахстана подготовили масштабную и насыщенную программу. Жителей и гостей столицы ждут фестивали, концерты, ярмарки, спортивные и семейные мероприятия. Всего запланировано порядка 60 событий, сообщили в акимате.

Главные события 1 мая

Основные праздничные мероприятия пройдут 1 мая. В этот день на площадке Дома дружбы состоится фестиваль «Қазақстан – бірлік мекені». Гостей ждут национальные кухни, ремесленные выставки, мастер-классы и концертная программа.

Концерты также пройдут сразу в нескольких популярных локациях города: в парке «Жетысу», на Арбате вдоль набережной реки Есиль и во Дворце «Жастар».

В 12:00 на городской площади состоится большой концерт с участием артистов Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

Спорт и активности

Любителей активного отдыха ждет открытие летнего сезона в Триатлон-парке. В программе - массовый забег на 5 км, детский забег на 400 метров, скандинавская ходьба, а также турниры по футболу, волейболу и баскетболу.

Также запланированы индивидуальные соревнования и открытые тренировки, включая йогу, street workout и боевые искусства.

В этот же день в парке «Жерұйық» пройдут соревнования по национальным видам спорта, а в жилом комплексе «Жагалау-3» состоится шахматный турнир.

Программа 30 апреля

Накануне праздника, 30 апреля, в столице также пройдет насыщенная программа.

Одним из ключевых событий станет этнофестиваль уличного искусства «Достық керуені» во Дворце школьников имени аль-Фараби. В программе - этнографические выставки, мастер-классы, парад дружбы и концерт.

В районе «Байқоңыр» откроют новые благоустроенные дворы в рамках программы «Бюджет народного участия», где пройдет формат «День двора» с участием жителей и аниматоров.

На территории EXPO состоится патриотическая акция с государственным флагом с участием молодежи и этнокультурных объединений.

Также в районе Сарайшык пройдет экологическая акция «Таза Қазақстан», а в городских центрах «Жанұя» и «Қамқор» состоятся тематические мероприятия, посвященные единству и миру.

В Доме дружбы пройдут заседание дискуссионного клуба «Мәміле» и конференция «Халық Конституциясы – бірлік пен дамудың келешегі».

Кроме того, запланированы соревнования по настольному теннису и национальным видам спорта, таким как тоғызқұмалақ, асық ату и армрестлинг.

Мероприятия 2–3 мая

Праздничная программа продолжится 2 и 3 мая. В эти дни пройдут сельскохозяйственные ярмарки, в том числе на территории ТЦ «Keryen Joly», концертные программы в торговых центрах и тематический круглый стол «Қазақстан – бірлік пен татулықтың мекені».