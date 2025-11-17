20 тонн мяса птицы из России не пустили в Казахстан
На ветеринарном контрольном пункте "Сырым" при въезде в Казахстан сотрудники контроля пресекли незаконный ввоз крупной партии продукции птицеводства, передает BAQ.KZ.
Грузовой автомобиль следовал из Самарской области России в Кызылординскую область. При проверке выявлено, что груз содержал 20 тонн мяса птицы, однако предприятие-производитель не входит в Реестр производителей ЕАЭС, разрешённых к экспорту продукции животного происхождения на территорию Казахстана.
В связи с нарушением ветеринарно-санитарных норм груз возвращён в страну отправления, а на водителя составлен административный протокол и назначен штраф.
С начала года в Западно-Казахстанской области выявлено 204 нарушения ветеринарного законодательства. По итогам проверок возвращены 204 транспортных средства, составлено 130 административных протоколов, общая сумма штрафов превысила 11 млн тенге.
