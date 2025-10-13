20 тысяч человек вышли на субботник в Кызылординской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылорде состоялась экологическая акция "Таза Қазақстан", объединившая тысячи жителей региона ради общей цели — сделать родной край чище и зеленее, передает BAQ.KZ.
Одним из ключевых событий дня стала посадка деревьев в обновлённом парке имени Коркыт ата, в которой принял участие аким области Нурлыбек Налибаев. Вместе с ним в мероприятии участвовали депутаты Сената Парламента РК, представители интеллигенции, старейшины и активные горожане.
Парк имени Коркыт ата, открытый в 2002 году в честь 1300-летия одноимённой книги, сегодня полностью преобразился. Пространство стало современным, комфортным и привлекательным для отдыха, прогулок и семейного досуга. Работы по благоустройству охватили территорию почти в 39 тысяч квадратных метров. Здесь появилась новая плитка, современная система озеленения и полива, были установлены скамейки, фонтаны, освещение, а также спортивные и детские площадки.
Акция "Таза Қазақстан" охватила весь регион: в городах и сёлах прошли массовые субботники, были очищены парки, аллеи, улицы, железнодорожные и дорожные прилегающие территории, водоёмы и другие общественные пространства. Всего в мероприятиях по области приняли участие около 20 тысяч человек — это представители интеллигенции, волонтёры, экоактивисты, сотрудники НПО, организаций и предприятий.
По итогам акции в регионе высажено 13 тысяч деревьев — живой вклад в экологическое будущее области и страны в целом.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии