20 тысяч казахстанцев сняли с учета нуждающихся в жилье – Отбасы банк

После передачи Отбасы банку данных о гражданах, состоящих на учете нуждающихся в жилье, 20 тысяч человек были сняты с учета, а очередь еще 102 тысяч приостановлена из-за несоответствия требованиям. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.

После получения статуса национального института развития Отбасы банку передали сведения акиматов о 642 тысячах граждан, состоявших на учете как нуждающиеся в жилье.

«После получения Отбасы банком статуса Национального института развития акиматы передали нам данные о 642 тысячах нуждающихся граждан, стоящих в очереди. Банк провел инвентаризацию: 20 тысяч были сняты с учета, очередь 102 тысяч приостановлена из-за несоответствия требованиям», – сообщила Ляззат Ибрагимова.

По данным главы банка, цифровизация также позволила втрое увеличить темпы распределения жилья.

Ранее этой работой в акиматах занимались около 700 сотрудников, которые распределяли примерно 7 тысяч квартир в год. Сейчас соответствующий процесс обеспечивает подразделение Отбасы банка численностью около 20 человек.

С 2021 года благодаря льготному кредитованию жилье получили 66,5 тысячи семей.

С мая 2025 года арендным жильем обеспечили 13,9 тысячи семей. Еще 43,4 тысячи семей получили субсидии на оплату аренды на общую сумму около 30 млрд тенге.

По данным Ибрагимовой, до 2033 года гражданам, которые не относятся к социально уязвимым категориям, планируется выдать 292 тысячи жилищных кредитов.