20 тысяч школьников Павлодарской области исполнили танец «Қара жорға»

Через флешмоб молодое поколение выразило уважение к национальным ценностям.

Фото: Министерство просвещения РК

В рамках декады Наурызнама в Павлодарской области отметили День единства. В регионе прошел масштабный флешмоб с участием 20 тысяч школьников, передает BAQ.KZ.

В рамках флешмоба «Танец - это голос сердца, дух народа» учащиеся одновременно исполнили танец «Қара жорға», представив зрелищное и эмоциональное выступление. Событие, совпавшее с солнечным весенним днем, наполнило атмосферу теплом и позволило глубже раскрыть значение праздника Наурыз.

«Қара жорға» является культурным наследием, уходящим корнями в глубину веков, и символом духовной преемственности поколений. Через флешмоб молодое поколение выразило уважение к национальным ценностям и продемонстрировало единство вокруг общих традиций. Инициатива стала наглядным примером укрепления патриотических чувств среди молодежи и популяризации национальной культуры.

