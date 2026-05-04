Почти четверть Костаная останется без горячей воды на всё лето

С 4 мая в Костанае началась стандартная опрессовка теплосетей. Она подразумевает гидравлические испытания магистральных и разводящих труб под высоким давление воды. Испытания длятся около трех-четырех недель, в течение которых весь областной центр сидит без горячего водоснабжения. Ремонтные работы теплокомпания всегда вызывают недовольства горожан, потому что сети и оборудование обновляется ежегодно, но систему, при который Костанай бы не оставался так долго без горячей воды, никак не придумают. К тому же отключения КТЭК практически ежегодно выпадают на праздничные дни - 7 и 9 Мая. В этом году к стандартной опрессовке добавятся еще масштабные реконструкции, которые оставят почти четвертую часть города без горячей воды на все лето.

"С тазиками полгода бегать?"

Весенние гидравлические испытания тепловых сетей, согласно официальным данным Костанайской теплоэнергетической компании (КТЭК), в этом году продлятся с 4 мая по 16 июня. В этот период у разных котельных будут свои графики отключения. Дольше все опрессовка продлится в центральной и южной части города - КЖБИ, который обслуживают центральная котельная - ТЭЦ и котельная №3. В этих районах областного центра больше всего многоэтажных домов и абонентов, поэтому испытания сетей продлятся почти месяц - с 4 мая по 1 июня. В новом микрорайоне Береке, где задействована частная котельная, горячей воды не будет около трех недель - с 26 мая по 16 июня. Меньше всего испытывать теплосети будут в северной части города - в районе КСК, где опрессовка запланирована всего на две недели - с 11 по 25 мая. Небольшие котельные, которые обслуживают новые жилищные комплексы в разных частых города, отключатся всего на неделю.

Меньше всего в этом году повезло жителям центральной части города. Помимо того, что опрессовка продлится почти месяц, так еще и в большей части многоэтажных домов горячей воды не будет все лето. Это, как минимум. Как максимум - до следующего отопительного сезона, который начнется в октябре.

"Одновременно с традиционной опрессовкой на нескольких улицах начнется реконструкция тепломагистралей. Срок работ составит от 3 до 5 месяцев, начиная с 4 мая", - сообщили в теплокомпании города.

Речь идет о реконструкции участков на трех крупных улицах, расположенных преимущественно в центре Костаная. Это ул. Дощанова от Чехова до Мауленова, ул. Шакшак Жанибека батыра- от кольца Мауленова в сторону Шакшак Жанибека, ул. Тауелсиздик от Бородина до Баймагамбетова. И еще один участок улицы Тауелсиздик - от Темирбаева до Бородина.

"Каждый год оно и то же! Сидим по месяцу без горячей воды, в этом году вообще почти полгода будем сидеть. У нас дети маленькие, бойлер нам не по карману, они сейчас по 50 000 -100 000 тенге. И как быть? Греть воды и с тазиками полгода бегать?" - возмущается жительница центра Костаная Надежда Жайлеубаева.

Жительница улицы Дощанова Алия Сарбаева говорит, что бойлер у нее есть, но счета за электроэнергию приходят огромные.

"В прошлом году месяц сидели без горячей воды, так счет за свет в два раза больше пришел, а за 5 месяцев это мы сколько заплатим? Вся пенсия за электричество будет уходить и никого это не волнует", - говорит пенсионерка.

В социальных сетях комментарии были еще более жесткими:

"Отвратительная организация работ по опрессовке". "В других регионах опрессовка длится максимум 7-10 дней, у нас месяц!" "Зачем отключать на праздничные дни? Почему акимат не реагирует?" "Трубы, котельные ремонтируют каждый год, что-то роют, перекладывают и все сделать не могут! Потом платишь за свет бешеные деньги". "Специально отключают, чтобы народ больше потреблял электричество" - писали костанайцы.

Отметим, что, помимо весенней опрессовки сетей, в Костанае ежегодно проходит осенняя, когда весь областной центр также остается без горячей воды от 10 дней до одного месяца. Так как большую часть города отключают на длительное время, то в год костанайцам приходится около двух месяцев обходиться без горячего водоснабжения.

Готовьтесь по-максимуму

В теплокомпании заверили, что опрессовка необходима, чтобы проверить прочность и герметичность трубопроводов для обеспечения их надежной и бесперебойной работы в предстоящий отопительный сезон. А без ремонтов изношенных почти на 100 процентов сетей, город может "рвануть" в любой момент. Конкретные сроки завершения длительных реконструкций на всех участках тепломагистралей не называют, но в КТЭК советует готовиться к максимальному отсутствию горячей воды.

"Готовиться нужно к тому, что горячей воды не будет все 5 месяцев. Отключения связаны с большой реконструкцией на тепломагистралях №2 и №12, которая затронет центральную часть города. Из 535 многоэтажных домов, запитанных от ТЭЦ, без горячей воды на несколько месяцев останутся 276. Всего в городе 1220 многоэтажек", - отметил и.о. главного инженера ГКП "КТЭК" Арман Газизов.

По его словам, проекты на масштабную реконструкцию тепломагистралей были готовы давно. Речь идет об участках сетей, которые почти полностью изношены и давно требовали замены.

"Мы начали реконструкцию с самых ветхих участков, чтобы не допустить второго Экибастуза. Но это далеко не все. Изношенных сетей еще очень много по городу, поэтому костанайцам надо готовиться к тому, что в ближайшие 5 лет их ждут длительные отключения от горячей воды. Но это необходимо, чтобы постепенно обновить сети", - сообщил Арман Газизов.

Он добавил, что понимает возмущения людей, но другого выхода у теплокомпании нет. Последний раз масштабная замена сетей проводилась в 2018 году, когда под отключения от горячей воды на все лето тоже попало несколько сотен многоэтажек. За 8 лет, по его словам, неремонтируемые теплосети износили еще процентов на 40. Все это не добавляет стабильности в работе теплокомпании, поэтому чем раньше заменят все ветхие участки, тем дольше костанайцы будут оставаться без горячей воды на длительный период.

"Что касается стандартной опрессовки на три-четыре недели, то ее никак не избежать даже при условии полной замены. Нам часто ставят в упрек, что в Астане и Алматы горячую воду не отключают на время ремонтов. Но это огромные города, ТЭЦ которых вырабатывают огромное количество электроэнергии, и вода подогревается паром. У нас КТЭК вырабатывает всего 18 МгВатт энергии, из которых 12 МгВатт приходится на центральную котельную, а 6 МгВатт на все остальные на все остальные", - поделился и.о. главного инженера костанайской теплокомпании.

Он отметил, что избежать отключения горячей воды при длительных ремонтах можно только при строительстве новых современных котельных, но на это нужны миллиарды тенге, которых нет.

На тарифе не скажется

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области сообщили, что в этом году теплокомпания реализует четыре проекта по реконструкции тепломагистралей. Два из них завершат в этом году, еще два - перейдут на следующий. Общая сумма средств, которая понадобится на обновление трубопроводов - почти 3,5 млрд тенге.

"Из них 2,2 млрд тенге выделил республиканский бюджет, остальная сумма - софинансирование из областного бюджета. Это очень хороший деньги на серьезные объекты. Речь идет о замене критически важной инфраструктуры в центральной части города, сети в которой давно не меняли", - подчеркнула руководитель отдела энергетики и энергоснабжения управления энергетики Рахима Баудинова.

В этом году выделили более 200 млн тенге на завершение работ по полной замене паропровода КТЭК - одного из самых ключевых элементов компании. Из 153-х метров в прошлом году полностью обновили 109 метров, в этом году осталось доделать меньше 50-ти метров. Деньги также выделили из бюджета.

Специалист отметила, что люди, конечно, возмущаются, потому что тяжело почти полгода обходиться без горячей воды, но теплосети реально сильно изношены. И хорошо, что средства на их обновление удается выделить из бюджета, потому что они не отразятся в тарифе.

"В отличии, к примеру, от ремонтов сетей в рамках Национального проекта, когда сумма выделяется на 10-15 лет, но за это время ее нужно вернуть через тариф. Конечно, КТЭК является субъектом естественной монополии, который должен окупаться за счет тарифа. Но во-первых, многие жители накопили огромные долги, а во-вторых, изношенность сетей такая, что тариф нужно повышать в разы, чтобы их заменить", – объяснила руководитель отдела управления энергетики.

Она добавила, что средний износ сетей КТЭК по области составляет 43%, а по Костанаю - 9,9%. Но эти показатели очень усредненные и означают, что в одной части города, например, сети изношены почти полностью, а в другой - практически новые. Поэтому ветхих тепломагистралей в городе еще очень много.