Школьник из Астаны стал лучшим пилотом дронов в США
Ученик столичного лицея занял первое место в личном зачёте, а команда Казахстана стала второй на международном турнире.
Ученик из Астана стал победителем международного чемпионата по дрон-футболу, прошедшего в США, передает BAQ.kz.
Как сообщили в акимате столицы, команда школы-лицея №8 представила Казахстан на турнире FIDA USA Drone Soccer Championship и показала высокий результат.
В личном зачёте участник команды Амантай Арсен занял первое место и получил звание "Супер пилот". В ходе соревнований он продемонстрировал высокий уровень подготовки, быструю реакцию и отличное управление дроном.
В командном зачёте столичные школьники заняли второе место.
Отмечается, что успех команды стал результатом слаженной работы учеников и качественной подготовки со стороны наставников.
Ранее ученик столичной школы Маргулан Шарел показал лучший результат на международной олимпиаде в Литве и стал абсолютным чемпионом. Ученик из Астаны стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады - EMO.
