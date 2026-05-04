Ученик из Астана стал победителем международного чемпионата по дрон-футболу, прошедшего в США, передает BAQ.kz.

Как сообщили в акимате столицы, команда школы-лицея №8 представила Казахстан на турнире FIDA USA Drone Soccer Championship и показала высокий результат.

В личном зачёте участник команды Амантай Арсен занял первое место и получил звание "Супер пилот". В ходе соревнований он продемонстрировал высокий уровень подготовки, быструю реакцию и отличное управление дроном.

В командном зачёте столичные школьники заняли второе место.

Отмечается, что успех команды стал результатом слаженной работы учеников и качественной подготовки со стороны наставников.

Ранее ученик столичной школы Маргулан Шарел показал лучший результат на международной олимпиаде в Литве и стал абсолютным чемпионом. Ученик из Астаны стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады - EMO.

