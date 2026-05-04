Кто именно попадает под контроль по мобильным переводам? В каких случаях банки передают сведения о переводах граждан в налоговые органы? На эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Речь об усилении контроля за мобильными переводами граждан зашла еще в 2024 году. Уже в 2025 году был разработан четкий алгоритм. Такие меры направлены на выявление случаев, когда граждане получают регулярные доходы на личные счета, фактически занимаясь предпринимательской деятельностью без регистрации и уплаты налогов.

Уже в апреле этого года вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что все данные по мобильным переводам полностью собраны от банков.

В настоящее время налоговые органы обрабатывают и анализируют полученную информацию. Пока не определены точные категории граждан, которые будут выделены, поскольку статус каждого рассматривается индивидуально. Кроме того, данные могут поступать из нескольких банков, поэтому они объединяются, а дублирующаяся информация проходит фильтрацию.

Первые уведомления и предупреждения гражданам направляются с 1 мая.

По информации Комитета государственных доходов, в соответствии с подпунктом 24) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса РК, банки обязаны предоставлять сведения о совокупной сумме денежных средств, поступивших на банковский счёт физического лица от других физических лиц, если выявлены признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.

Такие сведения передаются только при одновременном выполнении критериев, утверждённых приказом Министра финансов №698 от 12 ноября 2025 года.

Кому отправят уведомление

Какие это критерии:

на счёт поступают переводы более чем от 100 человек;

это повторяется в течение трёх месяцев подряд;

общая сумма превышает 1 миллион тенге (1 020 000 тенге).

Если выполняются все три условия одновременно, гражданин попадает в поле внимания налоговых органов.

Что будет с переводами "за кофе"

Уточняется: если мобильные переводы носят личный характер, они не подлежат налогообложению. Речь идёт о переводах между родственниками, друзьями или коллегами - такие операции не подпадают под проверку.

По словам вице-министра Ержана Биржанова, бытовые переводы не относятся к предпринимательской деятельности.

"Если один человек заплатил за кофе или обед, а затем получил деньги обратно - такие переводы не подпадают под признаки бизнеса", - подчеркнул Биржанов.

Также, по его словам, сбор средств на дни рождения и другие мероприятия не будет считаться предпринимательской деятельностью.

Он подчеркнул, что важно различать операции физических лиц и предпринимателей.

"Если у человека есть бизнес-счёт, например магазин, и он принимает оплату через QR - это очевидно предпринимательская деятельность. Но если человек является индивидуальным предпринимателем и при этом получает переводы на личную карту, например на день рождения или той, то такие поступления не рассматриваются как доход от бизнеса", - добавил он.

