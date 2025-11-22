В селе Коянды Акмолинской области началась подача природного газа в рамках поручения Главы государства по развитию агломерации Астаны, передаёт BAQ.KZ.

Проект реализован национальной компанией QazaqGaz и её дочерним предприятием АО "QazaqGaz Aimaq" совместно с акиматом Акмолинской области и Министерством энергетики РК. Проложенная сеть газопроводов общей длиной более 226 км обеспечивает транспортировку газа с пропускной способностью около 30 тыс. м³ в час, а новые газовые регуляторы гарантируют стабильное снабжение пяти тысяч домов.

Круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба Астанинского филиала "QazaqGaz Aimaq", информируя жителей о безопасном использовании газа. Появление газа в Коянды повышает качество жизни населения, стимулирует развитие предпринимательства и положительно влияет на экологию.

С начала года газифицированы также сёла Нурлы, Шубар, Аккайын, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин, а также город Косшы.

Всего в текущем году по стране планируется газифицировать 94 населённых пункта, где живут 300 тыс.человек. Таким образом, по итогам года уровень газификации Казахстана достигнет 63,8%.