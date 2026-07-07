Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы обратилась к Казахстану с просьбой рассмотреть возможность поставки около 50 тыс. тонн бензина АИ-92. Информация появилась на фоне перебоев с производством топлива в России после атак беспилотников на ряд нефтеперерабатывающих заводов.

Что происходит в России

За последние недели сообщалось об атаках на Московский НПЗ, Омский НПЗ и завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области. Кроме того, российские власти обсуждают временное возвращение к производству бензина экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", а также увеличивают импорт топлива из Беларуси и Индии.

В Казахстане ранее неоднократно подчеркивали, что безусловным приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка. Экспорт нефтепродуктов возможен только при наличии свободных ресурсов и отсутствии рисков для потребителей внутри страны.

Что говорили в Минэнерго ранее

BAQ.kz отправлял запрос в Министерство энергетики, в котором ведомство заявило, что Казахстан готов рассмотреть вопрос поставок автомобильного топлива в Россию в случае поступления официального обращения от правительства РФ.

"В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива, Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях. Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала. Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана", – говорится в официальном комментарии Минэнерго.

Что говорят эксперты

При этом, по словам председателя Нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil Асылбека Джакиева, вопрос поставок в Россию требует постоянного контроля со стороны уполномоченного органа, потому как летом традиционно растет потребление топлива: люди больше передвигаются на автомобилях, начинается активный туристический период. После этого наступает осенняя уборочная кампания, когда спрос на ГСМ также увеличивается.

Эксперт подчеркивает, что экспорт топлива возможен при наличии профицита, стабильной работы всех трех НПЗ и достаточных запасов. В противном случае даже относительно небольшой внешний контракт может создать давление на внутренний рынок.

Главный риск – не столько общереспубликанский дефицит, сколько локальные перебои в отдельных регионах.

"Риск возникновения дефицита всегда существует в разных регионах, особенно сопредельных с Российской Федерацией и Кыргызстаном, так как мы находимся в рамках одного евразийского пространства, где нет таможенных постов. Эти перекосы, серый импорт, тем более сейчас россияне все заправляются, конечно, будут создавать определенное давление на приграничные регионы. Но давайте будем говорить, что Министерство энергетики заявило, что главный приоритет – обеспечение внутреннего рынка. Поэтому я думаю, что роста цен не будет, потому что цены на ГСМ у нас все-таки жестко регулируются государством", – сказал он.

Плановый ремонт Атырауского НПЗ

Дополнительный фактор риска – планово-предупредительный ремонт на Атырауском НПЗ. Завод временно снизил участие в обеспечении рынка, а значит, нагрузка перераспределяется между другими предприятиями и накопленными резервами.

"ППР на Атырауском НПЗ начался 26 июня, он будет длиться порядка месяца. Однозначно за этот период это влияет на экспортный потенциал нашей страны в части ГСМ. Потому что НПЗ – это один из крупнейших НПЗ, а всего их три. На время его ремонта поэтапный запуск намечен, по-моему, с 10 июля. У нас внутри сейчас все будет четко распределено согласно плану Министерства энергетики", – отметил Асылбек Джакиев.

Эксперт подчеркивает, что экспорт топлива возможен при наличии профицита, стабильной работы всех трех НПЗ и достаточных запасов. В противном случае даже относительно небольшой внешний контракт может создать давление на внутренний рынок.

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