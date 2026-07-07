Минэнерго Казахстана опровергло сообщения о запросе России на поставку бензина
Министерство энергетики Казахстана заявило, что не получало официальных обращений от России о поставках бензина.
Сегодня 2026, 11:15
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Сегодня 2026, 11:15Сегодня 2026, 11:15
154Фото: pixabay
Министерство энергетики Казахстана не получало официального запроса от России о поставках автомобильного топлива. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает BAQ.KZ.
"Официальных обращений от Российской Федерации в адрес Министерства энергетики не поступало. В случае, если соответствующее обращение будет адресовано в адрес Министерства, мы будем рассматривать с учетом интересов и на взаимовыгодных условий", – сказал вице–министр.
Контекст
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