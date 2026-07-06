Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 7 июля

На 7 июля синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы и во всех областях Казахстана. В стране ожидаются дожди, грозы, местами сильные, град, шквал, туман и жара до 41 градуса.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем дождь и гроза.

В Акмолинской области ночью на юге и востоке небольшой дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере туман. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на юге и востоке кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области днем на западе и севере небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Днем на юге сильная жара 36 градусов.

В Павлодарской области ночью на западе, юге и востоке дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе, юге и востоке град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге и востоке порывы 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем дождь, гроза, град.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке небольшой дождь и гроза, днем дождь и гроза, на севере и востоке временами сильный дождь, град. Ветер северный, северо-восточный, на востоке порывы 15-18 м/с. На севере сохраняется высокая, на западе — чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью небольшой дождь и гроза, днем дождь, гроза, град.

В области Улытау на севере и востоке дождь и гроза, днем град, в центре небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов. В Жезказгане временами небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь и гроза, на западе, севере и востоке град, шквал. Ночью на севере туман. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере и юге 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на юге сильная жара 35 градусов. На западе, юго-западе и юго-востоке сохраняется высокая, на северо-западе и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе, севере и в центре сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, юго-западе и в центре 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на юге сильная жара 35 градусов. На западе, севере и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем на западе, юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем кратковременный дождь и гроза. В Конаеве днем сильная жара 35 градусов. В горах Иле Алатау днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу днем на юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара 35-36 градусов.

В Жамбылской области в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. На западе и севере сохраняется высокая, на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере — чрезвычайная. В Туркестане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40 градусов.

В Кызылординской области днем сильная жара 40-41 градус. В центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Кызылорде днем сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере и западе небольшой дождь, гроза, град, шквал, днем на севере и западе дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере и западе порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. В Актобе днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов.

В Атырауской области утром и днем на западе, севере и юге дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На западе сохраняется высокая, на юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре туман. Ветер северный, днем на западе и в центре порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 38-41 градус. В Актау ветер северный, днем временами порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке дождь, гроза, днем град. Днем сильная жара 35 градусов.