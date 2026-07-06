В Семее спасатели нашли потерявшегося на пляже ребенка

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области Абай помогли найти родителей двухлетнего ребенка, который оказался один на городском пляже в Семее.

Как сообщили в МЧС, во время патрулирования пляжа на реке Иртыш спасатели заметили мальчика 2023 года рождения, находившегося без сопровождения взрослых.

Специалисты обеспечили безопасность ребенка, выяснили обстоятельства произошедшего и незамедлительно приступили к поиску его родителей.

Спустя непродолжительное время родителей удалось найти. Мальчика передали семье. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

В МЧС напомнили, что во время отдыха у водоемов детей нельзя оставлять без присмотра даже на непродолжительное время. Ведомство призвало родителей постоянно держать ребенка в поле зрения и не позволять ему самостоятельно уходить от места отдыха.