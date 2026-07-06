В Семее спасатели нашли потерявшегося на пляже ребенка
Двухлетнего мальчика обнаружили во время патрулирования берега Иртыша и передали родителям.
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Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области Абай помогли найти родителей двухлетнего ребенка, который оказался один на городском пляже в Семее.
Как сообщили в МЧС, во время патрулирования пляжа на реке Иртыш спасатели заметили мальчика 2023 года рождения, находившегося без сопровождения взрослых.
Специалисты обеспечили безопасность ребенка, выяснили обстоятельства произошедшего и незамедлительно приступили к поиску его родителей.
Спустя непродолжительное время родителей удалось найти. Мальчика передали семье. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
В МЧС напомнили, что во время отдыха у водоемов детей нельзя оставлять без присмотра даже на непродолжительное время. Ведомство призвало родителей постоянно держать ребенка в поле зрения и не позволять ему самостоятельно уходить от места отдыха.
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