Туристы вновь оставляют мусор на озере Кобейтуз
Казахстанцы публикуют в соцсетях не только живописные виды розового озера, но и последствия массового туризма.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области вновь оказалось в центре внимания пользователей социальных сетей. Казахстанцы активно публикуют фотографии и видео с популярной природной достопримечательностью, однако вместе с живописными пейзажами в кадр все чаще попадает мусор, оставленный отдыхающими.
В социальных сетях пользователи делятся впечатлениями от поездки к озеру, обсуждают маршрут и публикуют фотографии необычного розового оттенка воды. Вместе с тем некоторые посетители обращают внимание на загрязнение территории.
Одна из пользователей Threads опубликовала фото и видео с мусором, оставленным на берегу озера, отметив, что подобная картина наблюдается практически на всех популярных туристических локациях страны. Другие комментаторы напомнили о событиях 2020 года, когда местным жителям пришлось убирать большое количество отходов, оставленных туристами.
Кобейтуз уже сталкивался с последствиями массового туризма. В 2020 году из-за большого наплыва посетителей экосистема озера пострадала: отдыхающие не только оставляли мусор, но и вывозили со дна соль. В результате власти временно ограничили доступ к природному объекту для его восстановления.
Кобейтуз известен необычным розовым цветом воды, который появляется при определенных природных условиях благодаря жизнедеятельности особых микроорганизмов. Именно это редкое явление ежегодно привлекает к озеру большое количество туристов.
Самое читаемое
- Троих пропавших по дороге к Бекет-Ата нашли живыми в Мангистауской области
- На похоронах Али Хаменеи прозвучали призывы убить Трампа
- Шоу с дрифтом у «Астана Арены» закончилось арестом
- Пропавшую на берегу Иртыша девушку нашли с помощью дрона с громкоговорителем
- Убийство 11-летней девочки вызвало массовые протесты во Франции