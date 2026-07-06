Туристы вновь оставляют мусор на озере Кобейтуз

Розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области вновь оказалось в центре внимания пользователей социальных сетей. Казахстанцы активно публикуют фотографии и видео с популярной природной достопримечательностью, однако вместе с живописными пейзажами в кадр все чаще попадает мусор, оставленный отдыхающими.

В социальных сетях пользователи делятся впечатлениями от поездки к озеру, обсуждают маршрут и публикуют фотографии необычного розового оттенка воды. Вместе с тем некоторые посетители обращают внимание на загрязнение территории.

Одна из пользователей Threads опубликовала фото и видео с мусором, оставленным на берегу озера, отметив, что подобная картина наблюдается практически на всех популярных туристических локациях страны. Другие комментаторы напомнили о событиях 2020 года, когда местным жителям пришлось убирать большое количество отходов, оставленных туристами.

Кобейтуз уже сталкивался с последствиями массового туризма. В 2020 году из-за большого наплыва посетителей экосистема озера пострадала: отдыхающие не только оставляли мусор, но и вывозили со дна соль. В результате власти временно ограничили доступ к природному объекту для его восстановления.

Кобейтуз известен необычным розовым цветом воды, который появляется при определенных природных условиях благодаря жизнедеятельности особых микроорганизмов. Именно это редкое явление ежегодно привлекает к озеру большое количество туристов.