Казахстан продолжает развивать систему высшего образования и науки, делая ставку на международное сотрудничество, подготовку востребованных специалистов и развитие современных исследований. Сегодня в стране работают 33 филиала зарубежных университетов, представляющих ведущие образовательные центры США, Великобритании, Китая, Германии, Франции, Южной Кореи, России и других государств.

Развитие образования и науки остается одним из стратегических направлений государственной политики. Одновременно с открытием новых филиалов зарубежных вузов в Казахстане совершенствуется законодательство, которое должно сделать страну более привлекательной для международных университетов.

Новые нормы упрощают процедуру открытия филиалов иностранных вузов, устанавливают единые требования к их работе и сохраняют обязательное изучение истории Казахстана и казахского языка.

Казахстанские университеты становятся заметнее в мире

Расширяется и международное присутствие самих казахстанских вузов. За последние годы их филиалы появились в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и России. Кроме того, университеты страны активно развивают совместные образовательные программы.

Сегодня более половины казахстанских вузов реализуют программы двойных дипломов совместно со 131 зарубежным университетом из 24 стран мира. Одним из наиболее известных проектов стало сотрудничество Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева с Университетом Аризоны. В 2026 году здесь состоялся первый выпуск студентов, получивших двойные дипломы.

Позиции казахстанских вузов укрепляются и в международных рейтингах. В QS World University Rankings 2026 вошли 20 университетов Казахстана, а в рейтинге Times Higher Education 2026 впервые сразу пять отечественных вузов попали в число лучших университетов мира.

Отдельным достижением стало включение Nazarbayev University в группу 500 лучших университетов мира, что подтверждает растущий международный авторитет казахстанского высшего образования.

По мнению представителей отрасли, дальнейшее развитие международных партнерств, научных исследований и образовательных программ должно способствовать подготовке специалистов нового поколения и укреплению позиций Казахстана как одного из образовательных центров Центральной Азии.

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