Казахский национальный университет спорта открылся в Астане

В Астане открылся Казахский национальный университет спорта. Новое учебное заведение призвано стать центром подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта. Как прошло открытие – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

В церемонии открытия приняли участие руководители международных спортивных федераций, представители госорганов, а также эксперты в сфере спорта и образования.

Гостям представили научные лаборатории, исследовательские центры и современные образовательные пространства университета.

В вузе планируют развивать систему непрерывного профессионального обучения для тренеров, инструкторов-методистов, менеджеров спортивной индустрии, специалистов спортивной медицины и аналитики.

Университет намерен стать не только образовательным центром, но и международной площадкой для подготовки специалистов нового поколения и укрепления сотрудничества с ведущими спортивными организациями мира.

Ректор Казахского национального университета спорта Турсынзада Куангалиева сообщила, что сегодня вуз реализует 13 инновационных образовательных программ на уровне бакалавриата и магистратуры.

Среди них – спортивная реабилитация, спортивный менеджмент, IT-аналитика в спорте, а также подготовка педагогов-тренеров по национальным видам спорта. По ее словам, все программы реализуются совместно с зарубежными партнерами, включая европейские вузы, а также ведущие университеты Кореи и Японии.

Сейчас в университете обучаются около 2500 студентов.

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев отметил, что университет также развивает международное сотрудничество. В частности, налажено взаимодействие с антидопинговой организацией WADA, в рамках которого планируется проведение семинаров и обучение студентов.

Кроме того, международные спортивные федерации будут делиться своими методиками и опытом. Это позволит готовить узкопрофильных специалистов для дальнейшей работы в спортивной индустрии.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов