Казахский национальный университет спорта открылся в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане открылся Казахский национальный университет спорта. Новое учебное заведение призвано стать центром подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта. Как прошло открытие – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.
В церемонии открытия приняли участие руководители международных спортивных федераций, представители госорганов, а также эксперты в сфере спорта и образования.
Гостям представили научные лаборатории, исследовательские центры и современные образовательные пространства университета.
В вузе планируют развивать систему непрерывного профессионального обучения для тренеров, инструкторов-методистов, менеджеров спортивной индустрии, специалистов спортивной медицины и аналитики.
Университет намерен стать не только образовательным центром, но и международной площадкой для подготовки специалистов нового поколения и укрепления сотрудничества с ведущими спортивными организациями мира.
Ректор Казахского национального университета спорта Турсынзада Куангалиева сообщила, что сегодня вуз реализует 13 инновационных образовательных программ на уровне бакалавриата и магистратуры.
Среди них – спортивная реабилитация, спортивный менеджмент, IT-аналитика в спорте, а также подготовка педагогов-тренеров по национальным видам спорта. По ее словам, все программы реализуются совместно с зарубежными партнерами, включая европейские вузы, а также ведущие университеты Кореи и Японии.
Сейчас в университете обучаются около 2500 студентов.
Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев отметил, что университет также развивает международное сотрудничество. В частности, налажено взаимодействие с антидопинговой организацией WADA, в рамках которого планируется проведение семинаров и обучение студентов.
Кроме того, международные спортивные федерации будут делиться своими методиками и опытом. Это позволит готовить узкопрофильных специалистов для дальнейшей работы в спортивной индустрии.
Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Самое читаемое
- Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
- Казахстан может поставить России до 50 тысяч тонн бензина - СМИ
- Подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции
- Зараженную древесину из России с опасным жуком уничтожили в Казахстане
- Эксперты оценили качество бензина в Казахстане: почему без присадок пока не обойтись