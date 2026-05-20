20 жамбылцев проникли на золотодобывающее предприятие

Мойынкумский районный суд Жамбылской области рассмотрел 20 административных дел в отношении правонарушителей.

По данным суда, они незаконно проникли на охраняемую территорию золотодобывающего предприятия.

Инцидент произошёл 28 апреля 2026 года ночью. 20 человек без разрешения вошли на территорию предприятия, которое относится к опасным производственным объектам и охраняется частной охранной организацией.

В суде все участники признали свою вину и раскаялись. Их вина также подтверждена материалами дела – протоколами, объяснениями, рапортами полиции и сотрудников предприятия.

По статье 506 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 Месячных расчетных показателей либо административного ареста до 15 суток.

Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины и раскаяние. При этом у 9 человек было отягчающее обстоятельство: повторное совершение аналогичного нарушения в течение года.

В итоге суд признал всех 20 граждан виновными и назначил каждому наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановления суда уже вступили в законную силу.