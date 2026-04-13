В результате авиаудара, нанесенного нигерийскими военными по рынку в северо-восточном штате Йобе, погибли по меньшей мере 200 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что удар был нанесен по рынку в деревне Джилли, расположенной на границе штатов Йобе и Борно, где армия вела преследование боевиков террористической группировки Boko Haram.

По словам советника главы района и традиционного главы округа Фучимерам Лавана Занны Нура Гейдама, число погибших превысило 200 человек. Он сообщил, что пострадавших доставляют в больницы штатов Йобе и Борно.

Информацию об авиаударе и числе жертв подтвердили также трое местных жителей и представитель одной из международных гуманитарных организаций.

В Военно-воздушных силах Нигерии заявили, что в районе Джилли были ликвидированы боевики Boko Haram.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Йобе (SEMA) сообщило, что получило предварительные сведения об инциденте на рынке Джилли, в результате которого есть жертвы среди торговцев, и уже приступило к экстренному реагированию.

Один из пострадавших, 43-летний торговец медицинскими товарами Ахмед Али, рассказал, что получил ранения при взрыве. По его словам, в момент удара он попытался убежать, однако затем вместе с другими людьми лег на землю.