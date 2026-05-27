В ЕАЭС обсудили новую систему контроля поставок товаров в Россию

На площадке Евразийская экономическая комиссия состоялось совещание, посвященное внедрению в России системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Инициатором обсуждения выступила казахстанская сторона.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса и отраслевых ассоциаций стран ЕАЭС. Всего к обсуждению присоединились более 100 представителей различных отраслей экономики.

Представители Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы России разъяснили порядок применения новой системы и ответили на вопросы участников, связанные с практикой поставок товаров на российский рынок.

Система СПОТ предусматривает предварительную регистрацию поставок товаров при их перемещении из стран ЕАЭС в Россию. Для этого необходимо оформить документ о предстоящей поставке товаров, внести обеспечительный платеж по косвенным налогам и получить QR-код, подтверждающий регистрацию в системе.

Как отметили российские представители, внедрение СПОТ направлено на «повышение прозрачности товарооборота, обеспечение полноты уплаты косвенных налогов и усиление прослеживаемости товаров».

С 1 апреля 2026 года система действует в пилотном режиме, а с 1 июня ее применение станет обязательным.

Во время обсуждения представители бизнеса подняли вопросы, касающиеся регистрации в системе, сроков оформления документов, обеспечительных платежей, а также возможного влияния новых требований на логистику и сроки поставок.

Российская сторона заявила, что внедрение новых правил будет проходить поэтапно. Для сопровождения системы на казахстанско-российской границе определены мобильные группы на 30 пунктах пропуска, где участникам внешнеэкономической деятельности будут оказывать консультационную поддержку.

По итогам 2025 года объем экспорта Казахстана в Россию составил около 8,1 млрд долларов. Значительная часть поставок осуществляется автомобильным транспортом, на который напрямую распространяется действие новой системы СПОТ.