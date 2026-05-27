Кардиолог назвала напитки, которые повышают риск заболеваний сердца

Правильный питьевой режим является одним из ключевых факторов сохранения здоровья человека. Вода составляет около 60% массы тела и участвует практически во всех жизненно важных процессах организма от обмена веществ и терморегуляции до работы сердечно-сосудистой системы и выведения токсинов.

Несмотря на это, в повседневной жизни многие люди употребляют недостаточное количество чистой воды, заменяя её различными напитками сладкой газировкой, энергетиками, кофе, чаем и алкоголем. Подобные привычки, по мнению врачей, могут постепенно увеличивать нагрузку на сердце и сосуды, приводя к развитию хронических заболеваний.

Врач-кардиолог столичной городской поликлиники № 3 Майра Есентаева в беседе с корреспондентом BAQ.kz рассказала, какие напитки представляют наибольшую опасность для сердечно-сосудистой системы и почему их регулярное употребление может приводить к серьезным последствиям.

"Вода является основой нормальной работы организма. Но многие люди заменяют ее другими напитками, не осознавая, что часть из них может негативно влиять на давление, обмен веществ и работу сердца", – отмечает Майра Есентаева.

По словам врача, сердечно-сосудистая система чувствительно реагирует на избыток сахара, кофеина и алкоголя. Эти вещества влияют не только на сосуды, но и на гормональный баланс, обмен веществ и работу нервной системы.

Почему вода играет ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы

Вода участвует во всех жизненно важных процессах организма: от транспортировки кислорода до регуляции температуры тела. Она поддерживает нормальную вязкость крови, что напрямую влияет на работу сердца.

Когда человек употребляет недостаточно жидкости, происходят следующие изменения: кровь становится более густой; увеличивается сопротивление сосудов; сердце начинает работать с большей нагрузкой; повышается риск скачков давления.

Особенно чувствительны к дефициту жидкости люди с уже существующими заболеваниями гипертонией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.

Даже легкое обезвоживание может проявляться снижением концентрации, головными болями и усталостью, которые часто ошибочно связывают с другими причинами.

Алкоголь и сердце: иллюзия расслабления

Алкогольные напитки остаются одним из наиболее распространенных факторов риска для сердечно-сосудистой системы. Несмотря на кратковременное ощущение расслабления, их влияние на организм носит системный и накопительный характер.

Как алкоголь воздействует на сердце

На раннем этапе употребления алкоголь расширяет сосуды, что создает ощущение тепла и расслабления. Однако уже спустя короткое время происходит обратный эффект сосудистый спазм и повышение нагрузки на сердце.

При регулярном употреблении наблюдаются: повышение артериального давления; нарушения сердечного ритма; ослабление сердечной мышцы; риск развития кардиомиопатии; увеличение вероятности инсульта и инфаркта.

Особенно опасны эпизоды чрезмерного употребления алкоголя, когда за короткое время организм получает высокую дозу этанола. Это может спровоцировать острые сердечно-сосудистые состояния даже у молодых людей без хронических заболеваний.

Метаболические последствия

Помимо прямого воздействия на сердце, алкоголь нарушает обмен жиров и углеводов. Повышается уровень триглицеридов, увеличивается масса тела, ускоряется развитие атеросклероза. Сосуды постепенно теряют эластичность, что ухудшает кровоснабжение органов.

Энергетические напитки: стимуляция, которая перегружает организм

Энергетические напитки активно используются для борьбы с усталостью, особенно среди студентов, водителей и работников с ненормированным графиком.

Однако, как отмечают кардиологи, их состав создает чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Что происходит в организме после энергетиков

Основные компоненты энергетических напитков кофеин, сахар и стимуляторы действуют комплексно. В краткосрочной перспективе они повышают активность, но одновременно усиливают нагрузку на сердце.

Регулярное употребление может приводить к: учащенному сердцебиению (тахикардии); повышению артериального давления; нарушениям сердечного ритма; скачкам уровня глюкозы; бессоннице и нарушению восстановления организма.

Особые риски сочетаний

Наибольшую опасность представляет сочетание энергетиков с физической нагрузкой или алкоголем. В первом случае сердце работает на пределе возможностей, во втором нарушается восприятие опьянения, что увеличивает риск передозировки спиртным.

Такие комбинации значительно повышают вероятность острых сердечных нарушений.

Сладкие газированные напитки и "скрытый сахар"

Газированные напитки с сахаром остаются одними из самых популярных, особенно среди молодежи. Однако именно они считаются одним из главных источников "лишнего сахара" в рационе.

В одной стандартной порции может содержаться количество сахара, эквивалентное нескольким чайным ложкам. При регулярном употреблении это приводит к серьезным изменениям в обмене веществ.

Влияние на организм

Систематическое употребление сладкой газировки может вызывать: резкие колебания уровня глюкозы; усиленную выработку инсулина; формирование инсулинорезистентности; набор лишнего веса; повышение уровня «плохого» холестерина; развитие метаболического синдрома.

Метаболический синдром считается одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

Долгосрочные последствия

Постоянное поступление большого количества сахара ускоряет воспалительные процессы в сосудах. Со временем это приводит к снижению их эластичности и развитию атеросклероза состояния, при котором сосуды сужаются и теряют способность нормально пропускать кровь. Почему опасность часто недооценивается

Особенность вредных напитков заключается в том, что их негативное воздействие проявляется не сразу. Организм долго компенсирует нагрузку, поэтому человек может не ощущать изменений в течение длительного времени.

Однако при постоянном употреблении происходит постепенное накопление негативных эффектов:

ухудшается работа сосудов;

повышается артериальное давление;

нарушается обмен веществ;

развивается хроническая усталость.

Часто пациенты обращаются к врачам уже на стадии выраженных заболеваний, когда изменения становятся устойчивыми.

Образ жизни как усилитель рисков

Влияние напитков значительно усиливается при неблагоприятном образе жизни. Недостаток сна, хронический стресс и низкая физическая активность создают дополнительную нагрузку на сердце.

Основные факторы риска сидячий образ жизни; регулярный стресс; курение; нерегулярное питание; недостаток отдыха.

В сочетании с вредными напитками эти факторы ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний даже у молодых людей. Рекомендация

Кардиолог советует придерживаться простых правил, которые помогают снизить нагрузку на сердце:

основным источником жидкости должна быть чистая вода;

сладкие газированные напитки следует максимально ограничить;

энергетики желательно исключить;

отказалаться от алкоголя;

контролировать потребление сахара и кофеина;

соблюдать режим сна и физической активности.

Отдельно специалист подчеркивает важность регулярного питьевого режима.

"Вода должна поступать в организм равномерно в течение дня, а не только при появлении сильной жажды", – подчеркивает она.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одной из ведущих причин ухудшения здоровья и смертности во многих странах мира. При этом значительная часть факторов риска формируется не в медицинских кабинетах, а в повседневной жизни человека – в том числе через привычный выбор напитков.

Как отмечает кардиолог Майра Есентаева, наибольшую настороженность вызывают алкоголь, энергетические напитки и сладкая газировка.

"Эти продукты оказывают комплексное воздействие на организм. Они могут повышают артериальное давление, нарушают обмен веществ, перегружают сердечную мышцу и со временем увеличивают риск развития хронических заболеваний сердца и сосудов", – отметила врач.

Важно, что негативные изменения часто формируются постепенно и долго остаются незаметными. Человек может не ощущать выраженных симптомов, продолжая привычный рацион, пока не сталкивается с диагнозами, требующими длительного лечения и коррекции образа жизни.

Подчеркивается, что профилактика в таких случаях играет решающую роль. Даже простые изменения – сокращение потребления сахара, отказ от энергетиков, ограничение алкоголя и переход на регулярное употребление чистой воды – способны значительно снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Отдельное внимание специалисты советуют уделять формированию устойчивых привычек с раннего возраста. Именно образ жизни, заложенный в молодости, во многом определяет состояние здоровья в будущем.

Кроме того, врач напоминает, что здоровье сердца не формируется мгновенно и не восстанавливается за один день. Это результат ежедневных решений, среди которых выбор напитков играет далеко не последнюю роль. Чем раньше человек начинает осознанно относиться к этим привычкам, тем выше его шансы сохранить нормальную работу сердца и сосудов на долгие годы.